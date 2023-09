Un ours noir aperçu à Disney World cause la fermeture partielle du site à Orlando

La présence d’un ours noir dans le parc Disney World en Floride a causé la fermeture partielle du site de manière préventive, lundi, afin de permettre aux autorités de le capturer.

L’animal aurait été vu dans un arbre dans la section «Magic Kingdom» du parc d’attractions d’Orlando, rapporte NBC News.

«Dans la plupart des cas, il est préférable de donner de l’espace aux ours pour qu’ils partent par eux même, mais étant donné la situation, notre personnel travaille afin de capturer et de relocaliser l’ours», indique la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, au média américain.

Celle-ci ajoute que l’animal se serait retrouvé à cet endroit, car il cherchait de la nourriture.

Plusieurs attractions étaient donc fermées en début d’après-midi, lundi, alors que les autorités étaient toujours à la recherche de l’animal.