[EN IMAGES] Camps réduits en cendres par les feux de forêt: votre chasse à l'orignal sera très différente cette année

La période de chasse à l’orignal à l’arme à feu, qui s’est ouverte dans certains secteurs le week-end dernier, sera bien différente pour de nombreux adeptes qui ont vu leur camp complètement réduit en cendres lors des feux de forêt historiques de cet été.

« C’est certain qu’il va y avoir des émotions à la chasse cette année. Ce sera complètement à l’opposé de ce qu’on avait avant, mais on se retrousse les manches », laisse tomber avec émotion Éric Lavoie, dont le camp de chasse situé à Desmeloizes, près de La Sarre, a été entièrement détruit.

Photo fournie par Éric Lavoie

Ce dernier apportera donc une roulotte qu’il installera un peu plus loin et devra voyager matin et soir en VTT entre celle-ci et son emplacement de chasse.

Situation semblable pour Jeanne Neveu-Delage, dont le camp de chasse qu’elle détenait avec son conjoint depuis plus de 10 ans sur le territoire du lac Bill, au nord de Normétal en Abitibi-Témiscamingue, a été complètement rasé par les flammes.

Photo fournie par Jeanne Neveu-Delage

Ils ont toutefois réussi à construire un abri temporaire qu’ils pourront utiliser en attendant de rebâtir leur petit coin de paradis.

« Pour nous, la chasse c’est vraiment quelque chose de familial donc c’est sûr que ça ne sera pas pareil. On ne pourra pas monter autant de personnes et on ne pourra peut-être pas rester aussi longtemps donc c’est certain que c’est difficile », explique la chasseuse.

« Le père de mon conjoint est aveugle et le camp était tout adapté pour lui, donc c’est sûr que ce sera plus compliqué pour lui », ajoute-t-elle.

Photo fournie par Jeanne Neveu-Delage

Une chasse incertaine

Même s’ils seront tout de même en mesure de faire des prises, les chasseurs doivent s’attendre à une saison moins fructueuse en raison des violents incendies.

Mme Neveu-Delage craint que la présence de compagnies forestières qui ramassent le bois brûlé et qui créent de nouveaux chemins nuise aux animaux en raison du bruit et de l’environnement changeant.

« Est-ce que la chasse va être bonne ? Ça, on le saura en temps et lieu, mais c’est certain que c’est une crainte », confie la passionnée de ce sport.

Photo d'archives

« C’est notre viande pour l’année. L’épicerie coûte de plus en plus cher et ce n’est pas la même qualité non plus. On fait notre boucherie et on sait qu’on mange de la viande de qualité. C’est certain qu’on est capable d’aller à l’épicerie, mais c’est loin d’être la même chose autant économiquement que sur notre santé », ajoute-t-elle.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, précise toutefois qu’il est encore trop tôt pour évaluer l’ensemble des effets des feux de forêt sur la saison de chasse à l’orignal.

Toutefois, certains effets sont à envisager dans les secteurs fortement touchés par les feux.

« La relocalisation des animaux en dehors des secteurs fortement touchés est un autre impact potentiel qui pourrait avoir comme effet de réduire le succès de chasse des chasseurs dans les secteurs brûlés », a précisé Daniel Labonté, relationniste du ministère par courriel.

Plus qu’un camp

Pour de nombreux chasseurs, leurs camps ne sont pas qu’un endroit où ils partaient chasser, mais aussi une boîte à souvenir.

Photo fournie par Éric Lavoie

« C’était incroyable les souvenirs qu’on a là-bas. Ma fille commençait à marcher et elle était avec nous au camp, aujourd’hui, elle est rendue à 25 ans. C’est une tonne de photos et de souvenirs qui sont disparus », lance Éric Lavoie.

« De rebâtir le camp, c’est une chose, mais de reconstruire tous ces souvenirs-là, je pense que je ne vivrai pas assez vieux pour ça », renchérit-il

Les feux de forêt en 2023

Depuis les années 1970, le Québec n’avait jamais vu plus de deux millions d’hectares de forêt brûler en une seule année sur son territoire.

En 2023, c’est une superficie faramineuse de 5,2 millions d’hectares qui est partie en fumée, ce qui représente un territoire un peu plus grand que le Costa Rica, ou plus de 100 fois l’île de Montréal.

Selon les dernières statistiques du ministère de la Sécurité publique, plus de 25 000 personnes ont été évacuées depuis le 1er juin dernier, dont certaines à plus d’une reprise.