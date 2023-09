1600$ de biens perdus: Air France perd sa valise pendant deux mois alors qu’un AirTag indique qu’elle se trouve à l’aéroport

Une voyageuse a vécu un véritable enfer alors qu’elle affirme qu’Air France a perdu sa valise pendant deux mois malgré qu’un AirTag indiquait que celle-ci se trouvait à l’aéroport.

Pire encore, lorsqu’elle a finalement récupéré sa valise, des objets d’une valeur de 1600$ étaient manquants.

Sarah Waite, 25 ans, a voyagé de Los Angeles à Athènes, avec une escale à Paris.

Mais lorsqu'elle a atterri dans la capitale grecque, elle a découvert que sa valise n'était pas montée dans l'avion et qu'elle arriverait plus tard.

Une semaine plus tard, Sarah, qui est originaire de Los Angeles, a reçu une notification de son AirTag, un dispositif de localisation d'Apple, lui indiquant que sa valise avait quitté Paris et se trouvait enfin à Athènes.

Lorsqu'elle est allée la chercher, elle affirme que le personnel d'Air France lui a dit qu'il ne l'avait pas.

De nombreux défis

Privée de sa valise, Sarah, qui souffre de la maladie de Basedow, a dû acheter un certain nombre de produits, dont ses médicaments pour la thyroïde.

«J'ai perdu espoir, mais j'ai continué à communiquer avec la compagnie aérienne tous les jours, en lui envoyant les reçus des articles que je devais acheter», raconte-t-elle.

Deux mois plus tard, le 20 juillet, Sarah était toujours en mesure de suivre son AirTag, elle a donc fait une dernière tentative et s'est rendue à nouveau à l'aéroport.

Elle s’est toutefois butée, selon ses dires, à un personnel non désireux de l’aider.

«Les personnes qui m'ont aidée ont été très impolies, m'ont crié dessus lorsque j'ai exprimé ma frustration, m'ont dit qu'elles ne pouvaient rien faire alors qu'elles travaillent à l'aéroport et qu'elles peuvent m'emmener à l'endroit où se trouve l'AirTag», s’est plainte la jeune femme.

Selon Sarah, les employés ont finalement accepté de l'emmener aux objets trouvés, où elle a finalement pu récupérer ses bagages.

Lorsqu'elle a retrouvé sa valise, Sarah a déclaré qu'il était évident qu'elle avait été endommagée et que des objets avaient été perdus ou volés.

«Mes bagages étaient complètement éventrés, il n'y avait plus de chaussures, plus de maquillage, il manquait des sacs et les fermetures à glissière n'étaient pas verrouillées», détaille-t-elle.

Sarah affirme que la valeur de ses biens manquants avoisine 1600$.

Elle décrit son expérience comme «horrible et traumatisante».