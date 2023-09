À la télé: Sarah-Jeanne Labrosse démontre qu’on peut travailler en étant enceinte

Sarah-Jeanne Labrosse veut démontrer qu’on peut travailler à la télé tout en étant enceinte. C’est pourquoi elle a affiché fièrement son ventre arrondi, dimanche, au Gala des 38es prix Gémeaux alors qu’elle était au bras de son amoureux, Marc-André Grondin, à trois mois de son accouchement.

La comédienne, animatrice et égérie de Révolution portait une robe transparente qui mettait en valeur sa silhouette de femme qui donnera la vie pour une deuxième fois, en décembre.

« Je trouve ça le fun de briser l’idée que la femme enceinte ne travaille pas. Dans notre milieu, on ne voit pas beaucoup les femmes enceintes. Je le fais pour moi parce que je veux participer à de beaux projets qui me tiennent à cœur et que je suis dans une position privilégiée : j’ai du travail, je suis en santé et j’ai une belle grossesse. »

MARIO BEAUREGARD / AGENCE QMI

« Il y a beaucoup de femmes actrices ou animatrices qui ne se permettent pas de se montrer enceintes tant que ça, de peur de ne pas travailler ou de ne pas être appelée. Donc j’essaie de dire: "Non non non !, ça existe !" On tourne enceinte, on travaille enceinte et on va aux Gémeaux enceinte ! On vient tous d’un ventre, à un moment donné il faut en revenir. Il y a quelque chose de banal là-dedans. Il ne faut pas avoir peur de voir des bedaines et de travailler avec ! »

Les prochains mois de grossesse s'annoncent fort occupés pour Sarah-Jeanne Labrosse. En plus de faire la promotion des Révoltés, dont les deux premiers épisodes arrivent sur Club illico ce jeudi, elle mettra en boîte les derniers épisodes de Révolution et une nouvelle série dont elle ne peut pas parler pour le moment. Elle poursuit aussi la captation de nouveaux épisodes de sa série Passion poussière et elle sera de retour au Bye Bye.