[VIDÉO] Agressions sur Saint-Joseph: l'une des présumées victimes raconte les gestes déplacés de l'accusé

La deuxième présumée victime d’agressions sexuelles survenues durant un enterrement de vie de garçon qui a mal tourné a raconté mardi les gestes déplacés qu’aurait posés Martin Roussin-Bizier à son endroit, confirmant au passage que ses amis, en colère, ont voulu s’en prendre à l’homme.

• À lire aussi: [VIDÉO] Attaque sur Saint-Joseph: un soir de fête qui aurait fini en agressions

• À lire aussi: Des accusations après l’attaque sur Saint-Joseph

La jeune femme de 19 ans a raconté au deuxième jour du procès que Martin Roussin-Bizier l’aurait saisie par les hanches à deux reprises pour la coller sur lui au moment de prendre une photo.

L’accusé fêtait son enterrement de vie de garçon lors de cette nuit du 10 au 11 septembre 2022.

Capture d’écran – Vidéo déposée en preuve

« L’homme, déguisé en femme, m’a pris les hanches, il m’a tirée vers lui pour que mes fesses soient appuyées sur son pénis. Je lui ai dit d’arrêter que ça ne marchait pas avec moi », a témoigné la plaignante, précisant que Roussin-Bizier avait posé le geste deux fois plutôt qu’une.

« Je me souviens de la réaction de la personne qui prenait la photo [un ami de l’accusé], qui a dit : “Come on, il va se marier, il ne pourra plus faire ça après”. »

« En crise, en pleurs »

Questionnée par la défense, la présumée victime a raconté que l’atmosphère était très tendue sur la rue Saint-Joseph dans la nuit des événements. Après sa rencontre avec Roussin-Bizier, elle croise une de ses amies, accompagnée de son copain, tous les deux « en crise, en pleurs ».

Le jeune lui raconte à ce moment que sa copine vient d’être agressée par un homme qui était déguisé en femme.

Cette présumée victime a témoigné lundi qu’au moment de prendre une photo, Roussin-Bizier lui aurait touché les fesses avant de glisser sa main dans son entrejambe, sous sa robe. Il lui aurait également touché un sein.

Photo: Pierre-Paul Biron

Le copain de cette plaignante a témoigné mardi. Il a admis s’être emporté et avoir poussé Roussin-Bizier par deux fois devant le bar le District avant d’être retenu par un portier.

« Je lui ai dit que c’était un agresseur. Je le hurle. Et je pars à pleurer », a confié le jeune homme de 19 ans, qui dit avoir avisé un policier après l’altercation.

Troisième victime à venir

C’est finalement un autre ami du groupe qui a poursuivi Martin Roussin-Bizier, qui était accompagné de Patrick Toussaint et d’un autre homme.

« Il est parti à la course », a affirmé une amie du groupe qui a été témoin de la scène.

« J’ai su tout de suite qu’il était en danger. Il était tout seul et eux étaient trois », a ajouté le copain de la première présumée victime.

Une vidéo filmée par un passant et déposée en preuve montre le jeune homme lancer deux coups de poing vers Roussin-Bizier, toujours déguisé en femme. On voit ensuite Patrick Toussaint prendre la défense de son ami et frapper violemment à la tête le jeune homme avec une « canne en métal ».

Cette victime de l’agression doit témoigner au courant de la semaine dans le cadre du procès conjoint des deux hommes âgés de 40 ans. Martin Roussin-Bizier est accusé de deux agressions sexuelles, tandis que Patrick Toussaint est accusé de voies de fait graves.

Photo: Pierre-Paul Biron

Le procès est prévu pour une durée totale de six jours.