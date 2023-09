Assassinat en sol canadien: émotive, la ministre Anita Anand évoque un temps «difficile»

La présidente du Conseil du Trésor et ancienne ministre de la Défense Anita Anand a parlé d’un temps «difficile» pour la communauté indienne du pays après les allégations mêlant le gouvernement indien à l’assassinat d’un Canadien de confession sikhe en juin.

«Hier, c’était difficile pour les familles d’Inde et aussi pour les gens qui viennent de ce pays. Surtout pour moi, mes parents viennent d’Inde, et maintenant nous savons que c’est un temps difficile pour tout le monde, [peu] importe la religion, l’ethnicité», a-t-elle déclaré aux entrées du conseil des ministres à Ottawa mardi.

Se faisant l’écho du premier ministre Justin Trudeau quelques minutes auparavant, Mme Anand, née au Canada, mais dont les parents viennent de l’Inde, a toutefois fait un appel au calme et à l’«empathie».

«On doit permettre au processus de continuer, le processus légal, et aussi, on doit avoir l’empathie pour tout le monde qui vient de cette région du monde parce que nous savons que c’est un temps difficile hier, et j’espère que tout le monde va être calme et unifié.»

Justin Trudeau a dévoilé lundi que des informations recueillies par les services canadiens de renseignement permettaient de croire que le gouvernement indien a joué un rôle dans l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar, un prédicateur sikh et figure influente du mouvement pro-indépendance du Pendjab.

Il a été assassiné par balles au mois de juin dernier en face du temple sikh dont il était responsable à Surrey, en Colombie-Britannique, par deux hommes masqués qui restent introuvables à ce jour.