Chris Rock a dû suivre une thérapie après l'incident de la gifle aux Oscars

Leslie Jones a affirmé que Chris Rock a dû consulter un psychologue après avoir été giflé par Will Smith lors de la cérémonie des Oscars 2022.

La star de Men in Black a frappé le présentateur des Oscars lors de la retransmission en direct de la cérémonie, après que le comique a fait une blague aux dépens de Jada Pinkett Smith, l'épouse de l'acteur. Dans une récente interview accordée à People, l'actrice de S.O.S. Fantômes, 56 ans, a déclaré que l'incident « humiliant » avait « vraiment affecté » son ami proche Chris Rock.

« Les gens doivent comprendre que ses filles, ses parents, ont vu cela. Il a dû suivre une thérapie avec ses filles », a déclaré Leslie Jones au journal.

Elle a ajouté : « Pendant longtemps, j'ai été en colère. Chris Rock a fait une putain de blague. Je connais aussi Will... J'étais genre : tu ne pouvais pas gérer cette merde après ? C'est les Oscars. Le monde entier regarde. Je me suis dit : Chris, quand il s'est levé, pourquoi tu n'as pas couru ? J'aurais couru autour de la scène en disant : "Will, calme-toi. Jada, appelle ton homme !" »

L'ancienne du Saturday Night Live, qui s'est entretenue avec People pour promouvoir son prochain livre, Leslie F**king Jones, a déclaré qu'elle était reconnaissante à Chris Rock d'avoir pu évoquer l'incident dans sa récente émission spéciale sur Netflix, Selective Outrage.

« Tout le monde s'est énervé parce qu'il a fait une émission spéciale. C'est ce que font les humoristes. Au lieu de devenir fous, on va en parler sur cette putain de scène. Dieu merci, nous avons une scène », a-t-elle déclaré.

Les mémoires de la star sortiront le 19 septembre.