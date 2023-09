Certaines écoles primaires du Québec ont décidé de cesser d’apprendre aux enfants à écrire en lettres attachées. Richard Martineau n’en revient pas.

«On baisse la barre. Pas de dictée, car c’est trop difficile pour les jeunes et le par cœur c’est trop difficile. On va simplifier l’orthographe et simplifier l’accord des participes passés et là maintenant, l’écriture attachée est trop dure! Je ne sais pas ce qui s’est passé», s’insurge notre chroniqueur.

Nombreux disent que le numérique a changé la donne dans l’apprentissage scolaire des enfants, Richard Martineau n’est pas de cet avis.

«J’ai une théorie, c’est les Pop-Tarts! Ma génération mangeait des Pop-Tarts avant d’aller étudier. On était capable de faire toutes ces affaires-là. Maintenant, ils ne mangent plus de Pop-Tarts. D’après moi, il y avait quelque chose dans les Pop-Tarts qui a un effet sur le cerveau des enfants. Il faut étudier ça», se moque-t-il.

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-haut