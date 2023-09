Jean-Talon: la CAQ porte plainte contre Pascal Bérubé pour un courriel

La CAQ a fait une plainte auprès du Commissaire à l’éthique et à la déontologie contre le député Pascal Bérubé, parce qu’il a utilisé son adresse courriel de l’Assemblée nationale pour solliciter l'aide de sympathisants péquistes dans Jean-Talon.

Dans une lettre acheminée mardi à la commissaire Ariane Mignolet, le député caquiste de Blainville et président du caucus du gouvernement, Mario Laframboise, plaide que M. Bérubé aurait contrevenu à l’article 36 du code d’éthique des députés en utilisant son adresse courriel de député à des fins partisanes.

« Je me questionne sur l'usage à des fins partisanes, puisqu'elle m'apparaît flagrante et significative. Non seulement le député envoie-t-il un courriel à un grand nombre de personnes afin de solliciter leur implication partisane dans une élection partielle, il leur demande également de lui envoyer des noms et coordonnées sur son adresse courriel de l'Assemblée nationale », écrit M. Laframboise.

Marcel Tremblay/Agence QMI

Dans son courriel, envoyé vendredi soir dernier, le député péquiste de Matane–Matapédia précise d’entrée de jeu à ses destinataires que « votre nom se trouve dans notre liste de membres du Parti Québécois dans la circonscription de Jean-Talon ».

Il leur demande ensuite de « donner un coup de main » pour aider à faire élire leur candidat, Pascal Paradis.

PHOTO MARC-ANDRÉ GAGNON

« C’est ridicule », dit Bérubé

« C’est ridicule », a réagi M. Bérubé, député depuis 2007, qui dit n’avoir qu’une seule adresse courriel.

« C'est mon erreur, a-t-il reconnu, puis on l'a corrigée rapidement en envoyant un avis avec le courriel du parti. »

« Ceux qui se plaignent de ça utilisent les ressources de l’État de façon considérable, des employés politiques, des limousines ministérielles » pour faire campagne dans Jean-Talon, a observé M. Bérubé, en faisant référence au parti de François Legault.

« Je pense qu’ils sont tombés sur le mauvais gars pour porter une plainte [...] à suivre », a prévenu le député de Matane-Matapédia.