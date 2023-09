La moitié des précipitations de septembre reçue en une seule journée à Québec et en Beauce

Québec et la Beauce ont reçu en une seule journée au moins la moitié des précipitations habituelles du mois de septembre.

Depuis lundi, un important système dépressionnaire a laissé des quantités significatives de pluie sur certains secteurs du centre de la province. La pluie forte tombe sans arrêt depuis des heures et la fin du déluge n’est prévue qu’en soirée mardi.

La municipalité de Beauceville a d'ailleurs lancé une alerte puisque le niveau de la Chaudière dépasse le seuil de l'inondation mineure et une hausse est prévue pour les prochaines heures. Les routes habituelles risquent d'être touchées par des débordements, précisent les autorités dans leur appel à la vigilance.

Selon le bilan partiel diffusé à 15h le 19 septembre, Québec aurait reçu plus de 50 millimètres d’eau, alors que la Beauce, Charlevoix et Montmagny ont reçu entre 60 et 70 mm.

Environnement Canada prévoit encore quelques millimètres de pluie supplémentaires ce soir, et l’avertissement demeure en vigueur.

La pluie diminuera en intensité dans les prochaines heures.

La Ville de Saint-Georges a aussi fermé ses passerelles menant à l'Île Pozer en raison du niveau élevé de l'eau. Un parc est également inondé partiellement. Le niveau de l'eau reste très élevé au pont David-Roy, situé au centre-ville. À Saint-Joseph, le pont de la route 276 est fermé.

Soleil dès mercredi

À Québec, les précipitations moyennes en septembre sont de 128 mm.

En Gaspésie, région la plus fortement touchée par le passage de la tempête post-tropicale Lee, les pluies diluviennes ont marqué les derniers jours. À Gaspé, on a enregistré 107,6 mm de pluie samedi, un record absolu à cet endroit pour une journée de pluie en septembre.

Plus tôt cet été, le sud du Québec a été arrosé comme jamais, durant le mois de juillet, alors que plusieurs secteurs ont fracassé leur record mensuel de précipitations.

La vallée du Saint-Laurent et l’extrême sud de la province se sont retrouvés dans le sillage de nombreux épisodes pluvieux, si bien qu’il est tombé de deux à trois fois plus de pluie que la moyenne mensuelle à plusieurs endroits.

Dès mercredi, le beau temps sera de retour pour au moins cinq magnifiques journées consécutives.