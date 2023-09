Nouvelle série de Club illico: Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk sont solides dans «Les révoltés»

Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk forment un duo d’enfer dans la nouvelle série Les révoltés de Club illico.

Les deux acteurs et amis sont solides et leur complicité évidente transparait à l’écran.

Elle interprète l’avocate Éléonore St-Laurent, une fille de juge qui a le cœur à la bonne place, et lui campe le journaliste Jacob Gravel-Duquette, un gars qui n’a pas froid aux yeux sur le terrain. Tous deux ont des convictions, de la fougue et l’ambition de changer le monde. Mais, bien sûr, ils se butent à la réalité d’un système rigide, donc peu agile avec des dossiers spécifiques.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Heureusement, Éléonore, 28 ans, et Jacob, 32 ans, sont deux bûcheurs au talent certain. Tous deux ne ménagent pas leurs efforts dans cette série traitant d'enjeux sociaux actuels.

Leur parcours se croise quand Jacob publie un article sur une immigrante, Rosana Jean (Ayana O’Shun) qui est menacée d’expulsion deux ans après son arrivée au pays. Cette mère a fui un mari (Rodney Alexandre) violent en Haïti, est entrée par le chemin Roxham et l’aide juridique vient de la larguer. Éléonore contacte Jacob et devient son avocate.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Tout au long des 10 épisodes réalisés par Louis Choquette (Les perles, Les bracelets rouges 3), Éléonore et Jacob feront équipe et se conseilleront. Au menu, en plus de l’immigration, il y aura notamment des cas de protection de l’enfance, d’itinérance et de Premières Nations.

Romance

Au lieu de semer tranquillement une histoire d’amour entre Éléonore et Jacob, on y va dès le départ avec une romance, des scènes d’intimité qui n’ont pas été difficiles à jouer pour Sarah-Jeanne et Pier-Luc, selon ce qu’ils ont dit à l’Agence QMI, parlant au contraire de la confiance qu’il y avait entre eux.

La série est rythmée, la caméra est nerveuse et les cas abondent dans les deux premières heures visionnées par les journalistes. Ce n’est pas étourdissant pour autant, car les enjeux sont captivants et, comme eux, ont a soif de justice sociale à les voir se démener.

L’autrice Anita Rowan (Les yeux fermés, Nous) a fait un amalgame de cas après avoir exploré tous les points de vue, comme une journaliste. Elle propose des personnages nuancés et imparfaits, et des gens étiquetés comme fiables pourraient «traverser la ligne» en cours de route.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aestios, qui ont eu l’idée originale des Révoltés, ont choisi Mme Rowan pour sa sensibilité et parce qu’elle connait bien la complexité de notre système, elle qui est la mère d’une enfant handicapée aux besoins spécifiques. Elle a souvent eu à se battre pour avoir des réponses et des services.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Club illico, qui célèbre ses 10 ans cette année, a adopté une stratégie de programmation différente pour cette nouveauté. Deux épisodes s’ajouteront chaque semaine sur la plateforme, ce qui est une première pour une série originale. Les deux premiers épisodes arriveront le 21 septembre. Suivront les autres chaque jeudi.

800 millions de visionnements

Le compteur de Club illico affiche 800 millions de visionnements en une décennie. Les prochaines grosses sorties sont la deuxième saison de Lac-Noir (26 octobre) et la très attendue série policière Détective Surprenant: la fille aux yeux de pierre (7 décembre), qui se déroule aux Îles-de-la-Madeleine et met en vedette Patrick Hivon, lauréat d'un Gémeaux dimanche dernier pour son rôle dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.

Après les Fêtes, s’ajouteront la série d’époque et d’espionnage IXE-13, la cinquième et ultime saison de la comédie Léo, la deuxième et ultime saison du Temps des framboises et la troisième et dernière saison de La vie compliquée de Léa Olivier.