Porte-parole de Québec, ville MAGIQUE!: pour Alain Choquette, tout a commencé à Ad Lib

Sans s’en rendre compte à l’époque, Alain Choquette a concocté la recette qui allait faire de lui un magicien de renommée internationale quand il présentait avec humour des tours à l’émission Ad Lib, durant les années 1980 et 1990.

C’était l'un des segments les plus populaires de ce talk-show de fin de soirée. Une fois par semaine, le jeune Alain Choquette surprenait l’animateur Jean-Pierre Coallier avec ses trucs ingénieux, tout en le faisant rire avec ses gags... poches.

« Ce que j’ai retenu, c’est que le fun rentrait dans le salon. Quand je bâtis un numéro, je veux faire revivre ce type d’émotion », dit le porte-parole de Québec, ville MAGIQUE ! (anciennement le Festival de magie de Québec), en se remémorant ces fous rires à la télé.

« Jean-Pierre était un as. Il était tellement charismatique. Il riait pour de vrai. J’écrivais mes textes avec Pierre Légaré et Christian Tétreault en fonction de Jean-Pierre. Parfois, le gag pouvait être tellement plate, mais c’était prévu. Plus il était plate, plus il riait. Il disait : “J’en reviens pas que tu fasses ce gag-là.” »

Photo Cédric Bélanger/Le Journal de Québec

Magiciens limités

Ce souci de bien mettre en scène ses tours de magie ne l’a jamais quitté. C'est fondamental. Rien ne le désole plus qu’un magicien à la technique irréprochable, mais qui ne possède aucun sens du spectacle.

« J’en vois plein, dit Alain Choquette. Ces gens vont malheureusement être limités à pas grand-chose. Si tu fais de grandes salles, il faut que tu joues gros. Ça ne veut pas dire avoir de grosses boîtes, c’est être capable d’aller chercher l’attention et l’intérêt de tout le monde. »

Lui-même en sait quelque chose, puisqu’il a obtenu un contrat d’un an à Atlantic City grâce à un numéro où il faisait disparaître 12 personnes du public choisies au hasard.

Plus qu’un spectacle pour enfants

Dans le même élan, Alain Choquette déplore aussi que l’art de la magie soit souvent associé à un spectacle pour enfants. « Si tu viens voir ce qu’on va présenter dans le cadre du festival, c’est du haut calibre, corrige-t-il. Dans le monde, il y a des championnats de magie dans différentes catégories et il y a un champion des champions. Nous en avons trois ici. »

Encore une fois, il revient sur le terrain de la mise en scène, le nerf de la guerre pour accrocher le public.

« J’avais travaillé dans une émission de télé qui s’appelait World's Greatest Magic, à NBC, et il y a une fille qui faisait léviter une boule de métal. C’est un vieux truc qui prend 30 secondes, mais elle, ça durait cinq, six minutes, elle dansait avec la boule, c’était tellement sensuel, c’était tellement beau. »

À voir à Québec, ville MAGIQUE !