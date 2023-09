Rabaska: Fitzgibbon confirme l’intention du gouvernement d’acheter les terres

Pierre Fitzgibbon a confirmé les intentions du gouvernement du Québec d’acheter les terres de Rabaska, comme le révélait vendredi dernier Le Journal, et le ministre a précisé que la partie industrielle pourrait accueillir la filière batterie ou du maritime.

La semaine dernière, Le Journal dévoilait les intentions du gouvernement Legault de se porter acquéreur des 272 hectares de terres situées dans l’est de Lévis.

Mardi, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a répondu en impromptu de presse sur ses intentions sur le terrain.

« On n’a pas conclu encore. Je vais répondre tout simplement qu’au Québec, avec le succès de Bécancour, j’ai réalisé qu’il fallait avoir des terrains qui étaient prêts à recevoir des thématiques industrielles. Ça pourrait être le cas si on prend le contrôle. On n’a pas encore le contrôle. Ça pourrait être du maritime [...] ça pourrait être de la batterie. »

Il a aussi évoqué la possibilité d’aménager un quai en eau profonde.

Pas de gaz naturel liquéfié

« Le projet de GNL ne verra pas le jour, le projet est mort », a tenu à spécifier le ministre. Un promoteur avait en effet rencontré M. Fitzgibbon cet été concernant la possibilité d’implanter une usine de gaz naturel liquéfié. « C’est mort », a tranché le ministre.

— Avec Marc-André Gagnon