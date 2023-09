«Sortir les autos des îles»: le projet de monorail de 14 stations entre Montréal et le parc Jean-Drapeau relancé?

Un groupe mené par l’ex-ministre libéral Raymond Bachand veut relancer le projet de monorail touristique de 14 stations de près de 12 kilomètres de long reliant le Vieux-Montréal et le parc Jean-Drapeau.

«Il a 15 millions de personnes qui passent dans le Vieux-Montréal et le parc Jean-Drapeau chaque année. On ne le raisonne pas comme Disney et Vegas. On pourrait tout relier cela avec un monorail», a expliqué en entrevue au Journal l’ex-ministre libéral Raymond Bachand, qui vient de s’inscrire comme lobbyiste pour faire mousser ce projet.

«Sortir les autos des îles créerait en soi une attractivité pour Montréal», a-t-il poursuivi.

Projet de 1,1G$

Il y a cinq ans, Le Journal rapportait les détails de ce monorail de 310 passagers estimé à 1,1G$ en partenariat public-privé inspiré du monorail de l’Expo 67.

Or, après quelques années dans les cartons, le projet revient dans l’actualité.

«C’est pneumatique. C’est une technologie légère, pas lourde. Ce n’est pas un moyen de transport comme le REM», illustre Raymond Bachand, qui s’est enregistré récemment comme lobbyiste pour aller mesurer l’intérêt du Secrétariat du Conseil du trésor.

«Il faut commencer par cogner à la porte pour demander: ''Est-ce qu’il y a un intérêt pour que l’on étudie?''», indique le stratège en communications Louis Aucoin.

Joint par Le Journal, le cabinet de la ministre Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor, a affirmé ne pas avoir eu de rencontre encore à ce sujet.

Fournie par Solutrans

De ministre à lobbyiste

Le plan du monorail est piloté par Solutrans, qui appartient au spécialiste du domaine ferroviaire Jean O’Keefe, qui n’en est pas à son premier projet.

En 2007, La Presse avait révélé que sa firme, Solutrans, avait fait des plans préliminaires pour déménager l’ONU de New York pour le Vieux-Port de Montréal.

À l’époque, Raymond Bachand, alors ministre du Développement économique et responsable de la région de Montréal, avait appuyé le projet.

Aujourd’hui, l’ex-ministre, qui travaille dans le secteur privé à Norton Rose Fulbright Canada, souhaite donner un coup de pouce à ce «projet structurant».

«La mairesse veut sortir les autos du Vieux-Montréal. C’est bon de les sortir, mais il faut être capable de rentrer du monde», a-t-il affirmé.

Interrogé par Le Journal, le parc Jean-Drapeau a confirmé discuter «avec différents acteurs du secteur de la mobilité afin d’explorer la mise en œuvre de nouveaux moyens de transport innovant pour la desserte des différents points d’intérêt au Parc».

«Aucune décision définitive n'a été prise à ce stade», a cependant précisé sa porte-parole Jessica Gaulin.

– Avec la collaboration de Dominique Cambron-Goulet et Philippe Langlois