Russell Brand suspend sa tournée après les accusations d'agression sexuelle

Les dates restantes sur la tournée de Russell Brand ont été annulées.

• À lire aussi: Russell Brand, la chute d’un provocateur aux millions de fans

• À lire aussi: Russell Brand: la police a reçu un signalement d'agression sexuelle

• À lire aussi: Accusations de viols contre Russell Brand: ses anciens employeurs enquêtent

Samedi (16 sept. 23), l'humoriste britannique a été accusé de viol et d'agression sexuelle par quatre femmes dans un article de journal et un documentaire qui ont fait l'effet d'une bombe, et la police métropolitaine de Londres a annoncé lundi qu'elle avait reçu une plainte pour contre Russell Brand dimanche.

L'acteur de Forgetting Sarah Marshall a poursuivi sa tournée britannique Bipolarisation après la diffusion de l'enquête le concernant menée par le Times, le Sunday Times et l'émission d'investigation Dispatches de Channel 4, samedi, en se produisant au Wembley Park Theatre à Londres. Toutefois, le promoteur de la tournée a annoncé lundi que les autres dates avaient été reportés. Le comédien devait se produire à Windsor mardi soir, puis à Plymouth le 22 septembre et à Wolverhampton le 28 septembre.

Par ailleurs, un porte-parole de YouTube a annoncé la suspension de la monétisation de la chaîne de Russell Brand, ce qui signifie qu'il ne pourra plus gagner d'argent grâce à la publicité diffusée sur ses vidéos. « Si le comportement d'un créateur en dehors de la plateforme nuit à nos utilisateurs, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons des mesures », a déclaré le porte-parole mardi, ajoutant qu'ils avaient suspendu le créateur de 48 ans pour avoir « violé » leur « politique de responsabilité des créateurs ». Ils ont confirmé à la BBC que « toutes les chaînes détenues ou exploitées » par Russell Brand seront suspendues de la monétisation.

Par ailleurs, l'acteur d'American Trip, qui est devenu un influenceur bien-être à tendance complotiste ces dernières années, n'a pas présenté son émission traditionnelle en direct sur la plateforme vidéo Rumble lundi. Il organise habituellement une émission en direct tous les lundis à 17 heures, heure du Royaume-Uni.

Dans l'enquête conjointe du Times, du Sunday Times et de l'émission Dispatches de Channel 4, quatre femmes ont accusé Russell Brand de viol ou d'agression sexuelle entre 2006 et 2013. La plainte déposée auprès de la police de Londres concerne un incident présumé survenu en 2003. Dans une vidéo préventive publiée vendredi, le comédien a nié toutes les allégations portées contre lui, insistant sur le fait que ses relations étaient « absolument toujours consensuelles ».