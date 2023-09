Trois bons véhicules neufs sous la barre des 25 000$

Il existe de moins en moins de véhicules neufs sous la barre des 25 000$.

Le chroniqueur du Guide de l’auto, Antoine Joubert, propose trois options intéressantes si vous pensez changer de voiture bientôt.

Nissan Versa

La production de cette petite voiture cessera dans deux ans.

«C’est une petite voiture très fiable, simple et avec des composantes très connues qui sont les mêmes que celles d’un Nissan Kicks, mais vous allez payer entre 3000$ et 3500$ de moins pour essentiellement le même véhicule. Le problème d’une Versa c’est que les taux de financement de location sont peut-être un peu moins avantageux qu’une Nissan Sentra qui est un peu plus chère. Ce qui fait en sorte que finalement les paiements se ressemblent énormément», mentionne le spécialiste.

Chevrolet Trax

«C’est le véhicule américain le moins cher. Chevrolet a encore osé sortir un véhicule sous la barre des 25 000$, ce que Ford et Stellantis ne font pas. Cependant, il est facile d’ajouter des options pour faire grimper la facture», explique le chroniqueur automobile.

Hyundai Venue

«Le modèle Venue connait beaucoup de succès ici au Québec en raison de son format», dit-il.

Voyez tous les détails dans la vidéo ci-dessus.