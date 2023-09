Accès à la propriété: «On est en train de créer vraiment deux classes sociales»

La hausse du taux directeur met en péril l’économie de nombreux propriétaires, qui sont plusieurs au Québec à multiplier les stratégies d’amortissement.

L’un des meilleurs moyens pour faire face à une hausse subite de ses paiements hypothécaires consiste en effet à reculer l’amortissement hypothécaire.

«Mais actuellement, quand on regarde du côté de RBC [Banque Royale du Canada] et de TD [Canada Trust], actuellement 23% des prêts hypothécaires chez ces deux prêteurs ont un amortissement restant de plus de 35 ans», détaille à l’émission 100% Nouvelles le courtier hypothécaire pour Les Architectes Hypothécaires Stéphane Bruyère.

C’est donc une personne sur quatre, chez ces deux grandes banques, qui, «lorsqu’ils regardent leurs prêts hypothécaires sur leurs relevés, il leur reste plus de 35 ans avant de rembourser leur hypothèque», ajoute M. Bruyère.

Selon le courtier hypothécaire, voir autant de propriétaires en situation aussi extrême d’amortissement constitue une situation inédite.

«Esclaves financiers»

La hausse des taux d’intérêt est par ailleurs aggravée par la surenchère immobilière des dernières années, une situation qui n’est pas près de s’améliorer selon M. Bruyère.

«La SCHL [Société canadienne d'hypothèques et de logement], d’ailleurs cette semaine a dit que d’ici six ans, on devrait avoir une croissance des prix de 89%. Donc si on pense qu’on a fini de voir des hausses des taux et des prix, en réalité il n’y a personne qui est en délinquance, il n’y a personne qui est en défaut de paiement, donc ça continue», détaille-t-il.

Selon le courtier hypothécaire, la situation est avantageuse pour ceux qui sont déjà propriétaires, mais catastrophique pour ceux qui souhaitent accéder à la propriété.

«On est en train de créer vraiment deux classes sociales. Si vous voulez être millionnaires, c’est très simple : vous n’avez qu’à avoir une maison. Si vous n’êtes pas propriétaire, et bien vous êtes des esclaves financiers», déplore-t-il.

De nombreux propriétaires à taux fixes devront toutefois bientôt renouveler leur contrat, et verront malheureusement leur taux doubler, voire tripler dans certains cas.

«C’est à peu près le deux tiers des prêts hypothécaires [qui sont dans cette situation]. Parce que quand on est arrivé en 2020, les taux d’intérêt ont baissé, et plusieurs personnes ont décidé de renégocier leur prêt hypothécaire et de prendre un terme de 5 ans fixe, donc il y a beaucoup de prêts hypothécaires qui vont être à échéance en 2025, 2026», détaille l’expert.

Cette situation, qui créera beaucoup d’incertitude financière, nécessitera que les grandes banques du Canada disposent d’importants capitaux, alors que l’acquisition de liquidité fait déjà problème.

«Les banques, si jamais ça ne va pas, le gouvernement va les appuyer [...]. Si la SCHL est en défaut, ou les banques canadiennes... celui qui va payer, c’est toujours le même, c’est vous et c’est moi», rappelle toutefois M. Bruyère.