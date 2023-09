Charge de travail: les infirmières incapables de donner des soins optimaux, selon un sondage

Les syndicats des infirmières et d’autres professionnelles en soins de la région de Québec s’alarment des résultats d’un sondage, selon lequel de nombreux soins ne seraient pas réalisés selon les standards en raison de leur charge de travail.

Selon le sondage national commandé par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et dévoilé mercredi, 83 % des répondantes partout dans la province affirment que tous les soins requis ne peuvent être donnés à leurs patients selon les standards de leur profession, en raison de leur charge de travail trop élevée.

À titre d’exemple, seulement 65 % estiment que les prélèvements sont faits correctement selon l’ordonnance, 33 % soutiennent qu’elles sont capables de préparer convenablement les patients pour leur congé de l’hôpital, ou encore 43 % soutiennent être en mesure d’administrer rapidement les médicaments à prendre au besoin à la suite de la demande d’un usager.

Lorsqu’ils ne sont pas réalisés selon les standards professionnels, les soins sont dans la grande majorité des cas effectués malgré tout, mais « trop rapidement » ou que « partiellement », selon le sondage.

Cette sortie survient alors que la fédération syndicale est en négociations avec le gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives.

Réactions

Les résultats ont fait vivement réagir les syndicats affiliés à la FIQ qui représentent les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques au CHU de Québec, au CIUSSS de la Capitale-Nationale et à l’IUCPQ, où la même réalité est vécue, selon eux.

« Les activités qui sont souvent omises sont les plus “invisibles”, mais sont oh combien essentielles et importantes pour les patients. Quand t’as pas le temps de faire de l’enseignement à une nouvelle maman qui vient d’accoucher, de parler à la famille d’un proche qui vient de recevoir un diagnostic de cancer, quand tu n’es pas en mesure de donner la médication pour soulager la douleur des patients au moment où ils le demandent ou encore que tu n’es pas en mesure de bien préparer les patients à leur congé, cela a des conséquences importantes », affirme par voie de communiqué Marie-Claude Cyr, vice-présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec.

« Les professionnelles en soins doivent constamment prioriser les soins et par le fait même, en omettre certains. Quand on dit depuis des années que la surcharge de travail a un impact direct sur la qualité et la sécurité des soins, c’est de cela qu’on parle », dénonce Caroline Gravel, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale.

Le coup de sonde réalisé en juin auprès de 9663 travailleuses et travailleurs de la santé de la province par la firme SOM indique également que 42 % des répondantes envisagent de quitter la profession, dont 10 % dans les prochains mois et 32 % à plus long terme.

« C’est particulièrement marqué chez les 18-34 ans de même que chez celles qui ont plus de 55 ans. On parle ici de la relève et des professionnelles en soins d’expérience », soutient Sébastien Bouchard, président du Syndicat interprofessionnel de la santé de l’IUCPQ.