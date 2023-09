Conflit au Karabakh: entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une haine tenace

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se vouent une haine tenace depuis des décennies à propos du Nagorny-Karabakh où un cessez-le-feu est intervenu mercredi au lendemain d'une offensive déclenchée par Bakou dans cette enclave séparatiste.

• À lire aussi: Karabakh: victoire majeure de Bakou, les séparatistes déposent les armes

• À lire aussi: L'Azerbaïdjan lance une offensive au Karabakh, appelle les Arméniens à capituler

Coup de projecteur sur ces anciennes républiques soviétiques du Caucase qui se sont déjà livré deux guerres pour ce petit territoire, principalement peuplé d'Arméniens mais reconnu internationalement comme partie de l'Azerbaïdjan.

Nagorny-Karabakh

Au coeur des relations délétères entre Erevan et Bakou, la région montagneuse du Nagorny-Karabakh, rattachée en 1921 à l'Azerbaïdjan par les autorités soviétiques et qui proclame unilatéralement son indépendance en 1991, avec le soutien de l'Arménie.

Une guerre qui fera 30 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés s'y déroule de 1988 à 1994. La défaite de Bakou permet à Erevan de contrôler la région et des zones azerbaïdjanaises proches.

Un nouveau conflit éclate à l'automne 2020, faisant 6 500 morts en six semaines. Il se solde cette fois par une écrasante défaite de l'Arménie, contrainte de céder à l'Azerbaïdjan d'importants territoires dans et autour du Nagorny-Karabakh.

Moscou, le parrain du cessez-le-feu, déploie un contingent de maintien de la paix. Mais les quelque 2 000 soldats russes n'ont pu empêcher les accrochages de se multiplier ni le blocus de l'enclave, imposé depuis des mois par Bakou et dénoncé par Erevan comme étant une volonté de «nettoyage ethnique».

Révoltes contre dynastie

L'Arménie, un pays chrétien depuis le IVe siècle, a eu une histoire tumultueuse depuis son indépendance en 1991. Cet État pauvre et enclavé a connu révoltes, répressions meurtrières et des scrutins très contestés, sur fond de dérives clientélistes et autoritaires de ses différents dirigeants.

Au printemps 2018, une révolution pacifique a porté au pouvoir l'actuel Premier ministre Nikol Pachinian. Il procède à des réformes largement saluées pour démocratiser les institutions et déraciner la corruption.

Chef de guerre vaincu et conspué après le conflit perdu de 2020, il a toutefois remporté les législatives anticipées de juin 2021 mais reste très contesté.

L'Azerbaïdjan, une terre chiite des rives de la Caspienne, est quant à lui sous contrôle d'une seule famille depuis 1993. Heydar Aliev, un ancien général du KGB soviétique, a dirigé ce pays d'une main de fer jusqu'en octobre 2003, passant la main à son fils Ilham peu avant de mourir.

Comme son père, Ilham Aliev n'a laissé émerger aucune opposition. En 2017, il a fait de sa femme Mehriban la première vice-présidente de l'Azerbaïdjan.

Russie, Turquie et génocide

La Turquie, qui a des ambitions géostratégiques dans le Caucase et dans l'Asie centrale ex-soviétiques, a fait de l'Azerbaïdjan, un pays turcophone riche en hydrocarbures, son principal allié dans la région, une amitié nourrie par leur aversion pour l'Arménie. Ankara soutient Bakou dans sa volonté de reprendre le Nagorny-Karabakh.

Les Arméniens entretiennent aussi une hostilité séculaire envers la Turquie du fait du génocide, qui a fait environ un million et demi de morts chez les leurs, perpétré par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. La Turquie récuse ce terme et parle de massacres réciproques.

Grande puissance régionale, la Russie entretient des relations plus étroites avec l'Arménie qu'avec l'Azerbaïdjan mais vend des armes à ces deux Etats.

L'Arménie a rejoint des alliances politiques, économiques et militaires dominées par Moscou. Elle a d'autant plus besoin d'un "grand frère" russe que son ennemi, bien plus riche, multiplie les dépenses militaires.

Mais cette année, excédé par l’indifférence ou l'incapacité de la Russie à agir au Nagorny-Karabakh, M. Pachinian s’est détourné de Moscou, allant jusqu’à organiser en septembre des manoeuvres militaires communes avec les États-Unis.

Pétrole contre diaspora

L'Azerbaïdjan, grâce à sa manne pétrolière, a entrepris ces dernières années de se faire connaître dans le monde, chez les Occidentaux en particulier, au-delà de sa réputation d'autoritarisme et de népotisme.

Il a investi dans le parrainage, notamment du football, et est depuis 2016 hôte d'un Grand Prix de Formule 1.

En 2022, dans le contexte du conflit en Ukraine, l'Azerbaïdjan est devenu pour l'Europe face à la Russie un fournisseur de substitution en matière d'hydrocarbures.

L'Arménie tire quant à elle sa notoriété d'une vaste et influente diaspora, héritière des réfugiés des répressions ottomanes.

La star de téléréalité Kim Kardashian, le chanteur Charles Aznavour, la chanteuse et actrice Cher ou le footballeur Youri Djorkaeff... Tous ont en commun des origines arméniennes et certains sont devenus des ambassadeurs officieux de l'Arménie.