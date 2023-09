Consommer des aliments ultra-transformés pourrait jouer sur la dépression

La consommation de fortes quantités d’aliments ultra-transformés – comme les boissons sucrées, les croustilles ou encore les friandises – pourrait être liée à la dépression, selon une étude publiée mercredi.

Ces aliments sont reconnus pour être riches en sel, en sucre, en graisses hydrogénées, mais surtout en additifs.

Ainsi, des chercheurs se sont penchés sur le lien entre leur consommation et les risques de dépression en étudiant les cas de 31 000 femmes de 42 à 62 ans, a révélé l’étude publiée dans la revue «JAMA Open Network».

Les femmes qui consommaient le plus souvent ces aliments – jusqu’à neuf portions par jour – étaient 50% plus susceptibles de souffrir de dépression que celles qui en mangeaient quatre portions quotidiennes.

Pour en savoir plus, les chercheurs ont commencé l’étude avant que les participantes ne présentent des symptômes de dépression. Il reste cependant difficile à déterminer s’il s’agit du régime alimentaire ou de la dépression qui arrive en premier.

«Nous n'avons pas beaucoup d'énergie lorsque nous nous sentons déprimés», a expliqué à NBC News Susan Albers, psychologue clinicienne à la Cleveland Clinic. «Il est donc facile de se tourner vers ces aliments lorsque nous manquons d'énergie et que nous n'avons pas envie de cuisiner ou de faire les courses - il suffit d'ouvrir un paquet et ils sont prêts à être consommés.»

Selon le co-auteur de l’étude, Dr Andrew Chan, les personnes qui consomment une grande quantité de ces aliments ont souvent un intestin plus pro-inflammatoire, ce qui peut provoquer la libération des molécules qui influencent le risque de dépression.

Une autre explication possible serait la présence d’édulcorants artificiels qui peuvent perturber la quantité délivrée d’une substance chimique qui se lie à d’autres molécules comme la sérotonine et la dopamine.

«Cette notion pourrait être particulièrement importante pour les personnes souffrant de dépression, car il pourrait s'agir d'un moyen relativement facile de prévenir à la fois la dépression et des problèmes à plus long terme qui pourraient être plus difficiles à traiter», a indiqué le Dr Chan.