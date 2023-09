Encore plusieurs véhicules volés à Trois-Rivières

Les Trifluviens veulent se protéger contre les vols de véhicules, puisque, dans la nuit de dimanche à lundi, trois Acura RDX et deux Honda CRV ont été volés.

Les deux véhicules de marque Honda ont été subtilisés à la même résidence.

Mercredi, un Jeep Wrangler a été ajouté à la liste.

il semble y avoir eu une recrudescence des vols, en septembre, selon le Service de police de Trois-Rivières.

Au total, 154 voitures ou camionnettes ont été déclarées volés depuis janvier.

Chez Canadian Tire, l'indice est frappant. Les barres antivols, une mesure de protection sur le volant d’un véhicule, sont cinq fois plus populaires chez les acheteurs qu’en 2021, et ce, avec trois mois à faire à l’année 2023.

C'est que les malfaiteurs ne prennent pas de pause. Plusieurs clients d'un commerce spécialisé dans l'installation de systèmes antivols ont raconté leur mésaventure. Par exemple, un homme qui s'est fait dérober son F-150 en pleine nuit dans son stationnement.

«[Un homme] a lâché un cri pour essayer de faire peur, le voleur se tourne et lui dit: ''rentre chez vous, tu ne nous as pas vus''. Le gars lui a répondu: bien voyons je ne vous laisserai pas faire. '' Le voleur a répliqué: ''on est quatre alors si tu ne rentres pas, on va te faire rentrer. Le temps que tu appelles la police, on va être parti et ton truck aussi. Tu appelleras tes assurances demain''», a raconté le propriétaire de chez Compac Son, Mathieu Desrosiers.

Parlant d'assurances, ça occasionne des primes plus couteuses, qui peuvent suivre l'assuré de cinq à six ans.

«Si le consommateur se mettait à arrêter d'acheter les marques de véhicules un peu trop volés, le fabricant, ce ne sera pas très long qu'il va réagir. Tant et aussi longtemps que les fabricants ne sont pas interpellés par une diminution au niveau des ventes de véhicules, ces gens-là vendent un véhicule neuf à chaque vol», a mentionné l'expert en assurances, Louis Cyr.