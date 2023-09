Régine Laurent s’est prononcée sur le sujet des manifestations et contre-manifestations qui se sont déroulées à Montréal et à Ottawa mercredi sur la question de l’identité de genres.

Selon elle, «ça n’a rien apporté de positif»; il s’agit d’un débat sans écoute.

«Quand la police est obligée d’intervenir pour faire un corridor entre deux manifestations, ne venez pas me faire croire que les enfants sont au centre de cette préoccupation. Ça ressemblait à des revendications idéologiques», avance-t-elle.

«Je craignais que la politique s’empare du sujet qui est si délicat et qui demande tant de sérénité justement pour éviter les extrêmes», dit-elle.

«C’est toujours compliqué quand un débat est placé sur l’opposition de droit. Droit des parents : leur autorité parentale est mise en opposition avec le respect des minorités LBGTQ+. Quand on parle de deux réalités en opposition, il y a peu d’écoute, peu de dialogue, peu de respect. Le respect, ça ne veut pas dire être d’accord».

À la question : «est-ce que c’est normal que des parents s’interrogent sur ce qui est enseigné à leurs enfants concernant l’identité de genre, la sexualité?» elle affirme que «la réponse est oui».

Toutefois, «il faut être conscient que les enfants sont confrontés à de nouvelles réalités. Ils y sont exposés. Il faut trouver des manières de leur en parler, créer un espace de dialogue, un enseignement qui respecte l’enfant et ses parents, mais on ne peut pas leur dire que ces réalités n’existent pas», précise-t-elle.

«On s’éloigne de l’écoute de l’autre, on tue le débat et c’est là où on voit apparaitre des dérapages. Il faut trouver une façon de désamorcer cette crise-là», conclut-elle.