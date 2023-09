Idéologie du genre à l’école : manif et contre-manif sur la colline à Ottawa

Plusieurs milliers de manifestants contre «l’idéologie du genre» à l’école qui se sont rendus sur la colline parlementaire mercredi ont été surpris par un fort contingent de contre-manifestants brandissant drapeaux et pancartes en matinée.

• À lire aussi: [IMAGES] Droits des trans: affrontements au centre-ville de Montréal

Pendant plus d’une heure, les partisans les plus vocaux des deux côtés du débat ont participé à un concours de décibels, les uns et les autres se réclamant cependant d’être du côté de la «protection» des enfants.

Les deux groupes ont été séparés par un fort contingent de police le long de la rue Wellington, qui longe la colline parlementaire. Le ton a certes monté entre les deux côtés, mais aucune échauffourée n’a eu lieu.

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Capture d'écran / TVA Nouvelles

















Des policiers à cheval ont été déplacés en cas de débordement.

Les seuls élus aperçus sur place provenaient du NPD : Jagmeet Singh, le chef néodémocrate, était même en tête de file des contre-manifestants en faveur de l’éducation à l’«idéologie du genre» dans les écoles.

Des syndicats nationaux, comme le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), étaient largement représentés.

Aucun élu conservateur, libéral ou bloquiste n’était sur place.

Du côté des manifestants contre l’«idéologie du genre» dans les écoles se trouvaient des gens de tout acabit, mais aussi, plus visiblement, beaucoup de familles musulmanes accompagnées d’enfants.

Le débat entourant l’éducation à toutes les questions reliées à la sexualité et au genre dans les écoles primaires et secondaires fait rage à travers le pays. Des manifestations similaires ont lieu dans plusieurs villes, dont Montréal, Québec, et Toronto.

Au moment d’écrire ces lignes, les manifestants ont commencé à se déplacer à travers la ville.