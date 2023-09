Inauguration du Centre Isuarsivik à Kuujjuaq: un modèle unique au Québec pour traiter les dépendances

Le nouveau Centre Isuarsivik, qui surplombe la rivière Kuujjuaq, inaugure ses nouvelles installations mercredi à Kuujjuaq.

Il s'agit du seul centre en traitement des dépendances du Nunavik, un modèle unique au Québec parce que les nouvelles installations permettent aussi d'accueillir les familles des bénéficiaires qui prennent part au programme d'une durée de 2 mois.

Appartements, chambres, classe pour enseigner de la maternelle au secondaire et même une garderie ont été aménagés à même le centre pour en faire un milieu de vie.

Le projet de 43,5M$ a été mis en branle en 2019. Une route a dû être construite pour se rendre au centre qui surplombe la rivière Kuujjuaq.

«Juste en étant ici on sent que ça fait du bien! On veut être certain que les bénéficiaires se sentent chez eux. Nous voulons en finir avec les traumas. On inclut les enfants, toute la famille prend part à la thérapie. Le processus de guérison doit se vivre en communauté, comme les Inuit avaient l'habitude de le faire», souligne Etua Snowball, directeur général du Centre Isuarsivik.

Selon les données du centre, 69% des Nunamiviut qui consomment seraient à risque de présenter des troubles de consommation.

Le nouveau centre permet de tripler la capacité d'accueil pour un total de 120 Nunamiviut annuellement, des gens qui proviennent des 14 communautés du Nunavik où partout l'alcool et la drogue font des ravages.

Dans toutes les communautés, dans toutes les familles les sont impactées par l'abus de substances, l'abus d'alcool, les drogues.

Tout ça s'expliquant par les traumatismes personnels qu'une bonne partie de la population a vécue: abus physiques, négligence, abus sexuel.

«Il faut aller plus loin que ça, c'est un symptôme des traumatismes collectifs qui ne sont pas encore guéris», explique Philipe-Alexandre Bourgouin, coordonnateur du développement au Centre Isuarsivik.

Parmi les traumatismes collectifs, il cite en exemple le massacre des chiens de traîneau dans les années 1950-60 et les pensionnats autochtones.

Le Centre mise sur une approche culturelle pour réduire les méfaits liés à la consommation de substance. Des activités traditionnelles de chasse, de pêche ou encore d'artisanat font partie intégrante du programme de thérapie.

La culture inuite est omniprésente et les quelques 70 employés du centre sont en majorité, soit 65%, est inuit.