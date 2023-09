Jour J à la Maison pour aînés de Roberval

La première Maison des aînés de la région est officiellement en opération. Les résidents du CHSLD de l'hôpital de Roberval ont commencé à y emménager mercredi.

La moitié du déménagement a été complété. Dès jeudi, 96 aînés habiteront officiellement dans la nouvelle maison des aînés de Roberval. Au cours des prochaines semaines, 24 adultes à besoin particuliers vont se joindre à eux, dans les maisons alternatives.

L’endroit comprend un total de dix maisonnées pouvant accueillir 12 personnes chacune. Un appartement dédié aux proches aidants est disponible dans chaque maisonnée, pour leur permettre de passer des moments de qualité en famille.

Fébrilité

C’était une journée bien particulière pour les résidents. Changer de milieu de vie est aussi synonyme d’une perte de repères. Pour faciliter cette transition, les aînés ont pu profiter d’un comité d’accueil composé de leurs proches. Plusieurs d’entre eux étaient très fébriles à leur arrivée. C’est le cas d’un homme qui attendait impatiemment sa belle-mère.

«Je suis ému, a-t-il dit. C’était une période attendue pour nous. C’est une dame qui, avant de quitter la maison, avait ses habitudes de vie. On croit, selon ce qu’on a vu et entendu au CIUSSS, qu’elle va retrouver ça dans son milieu de vie ici. C’est important de leur donner le sentiment qu’ils ont un chez-eux et qu’ils ont encore leur place.»

Main-d’œuvre

Un total de 193 employés travailleront à la nouvelle maison des aînés de Roberval. Ce sont 70 d’entre eux qui ont fait la transition du CHSLD de l’hôpital de Roberval jusqu’aux nouvelles installations.

Initialement, la maison pour aînés devait ouvrir ses portes en mars dernier. Des bris de céramiques étaient la cause du retard, en plus du manque de main-d’œuvre. Le CIUSSS soutient que le recrutement va bon train. La journée visant à recruter des employés potentiels, le 7 septembre dernier, à même les installations de la maison pour aînés de Saguenay a porté fruit.

«Les candidats potentiels ont même eu la chance de pouvoir visiter l’environnement de travail, ça a été un succès, a dit la porte-parole du CIUSSS, Mélissa Bradette.

«On a aussi toutes les formations en préposé aux bénéficiaires (PAB), a-t-elle ajouté. On a des cohortes qui ont démarré en formation accélérée. On a 110 candidats qui suivent la formation depuis le début de l’automne. On va avoir une cohorte intéressante de candidats qui pourra se joindre à nos différentes maisons des aînés.»

La maison pour aînés de Roberval est la toute première au Québec à être 100% numérique. Tous les dossiers seront désormais numérisés.

Deux autres maisons pour aînés ouvriront leurs portes au cours des prochaines semaines.

Le 11 octobre prochain, ce sera au tour de Saguenay. De son côté, la maison des aînés d’Alma ouvrira officiellement ses portes au public le 1er novembre.