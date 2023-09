Keanu Reeves voulait que John Wick soit définitivement mort dans le quatrième volet

Keanu Reeves voulait la mort de John Wick dans le quatrième volet de la saga.

Dans une interview accordée à Collider et publiée lundi, le producteur Basil Iwanyk a révélé que la star avait demandé à ce que son personnage soit tué à la fin du film de 2023.

« Après le deuxième, le troisième et le quatrième film, faire ces films est tellement épuisant et cela détruit Keanu, physiquement et émotionnellement, a déclaré Basil Iwanyk au média. À la fin, il se dit toujours "Je ne peux pas recommencer", et nous sommes d'accord avec lui. Ce type n'est plus qu'une coquille vide parce qu'il se lance à corps perdu dans l'aventure. Il était du genre "Je veux être définitivement tué à la fin de ce film". »

Cependant, les producteurs se sont opposés à son souhait et ont fini par trouver un compromis. « Nous nous sommes dit : "Vous savez, nous allons laisser une petite ouverture de 10 %" », a-t-il ajouté.

Il est fortement sous-entendu que John Wick meurt à la fin du chapitre 4, après avoir été abattu lors d'un duel avec le personnage de Caine interprété par Donnie Yen et le Marquis, joué par Bill Skarsgård sur les marches du Sacré-Cœur à Paris. Cependant, le réalisateur Chad Stahelski avait révélé au magazine Empire en début d'année qu'ils avaient tourné une fin plus concrète qui confirmait que John Wick était toujours en vie.

« Nous avions une fin différente, a déclaré Stahelski. Vous voyiez John Wick à la fin du film. Il était donc très clair qu'il était toujours en vie. Les spectateurs que nous avons testés ont absolument préféré la fin ambiguë. »

Et pour ajouter à l'ambigüité, Basil Iwanyk a déclaré à Collider que lui, Keanu Reeves et Chad Stahelski « se réunissent pour trouver cette histoire » d'un autre chapitre potentiel de la franchise cinématographique.