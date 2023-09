Kevin Costner et Christine Baumgartner finalisent leur divorce

Kevin Costner et Christine Baumgartner ont réglé leur divorce.

Après quatre mois de bataille juridique, l’acteur de 68 ans et son ex-femme de 49 ans ont trouvé un accord. L’équipe de la star de Yellowstone avait déjà remporté plusieurs points importants, notamment en obtenant qu’il verse une pension alimentaire de 63 000 dollars par mois, contrairement à la demande précédente de Christine Baumgartner de 248 000 dollars par mois.

Après une audition de deux jours ce mois-ci à Santa Barbara, en Californie, le juge s’est rangé du côté de Kevin Costner, rapporte TMZ.

Lors de l’audience, le juge a précisé que le contrat prénuptial de l’ancien couple serait appliqué. Il a ajouté que si Christine Baumgartner contestait cette décision, elle devrait rembourser à l’acteur plus d’un million de dollars et payer ses honoraires d’avocat. Celle-ci aurait accepté les conditions ce week-end, en signant un accord de règlement de trois pages. Des sources ont également déclaré à TMZ qu’elle avait reçu plus que ce qui était prévu dans leur accord prénuptial.

La créatrice de sacs à main a demandé le divorce de Kevin Costner début mai, après 18 ans de mariage. Leur divorce s’est rapidement compliqué lorsqu’elle a exigé des sommes d’argent importantes, dont la pension alimentaire pour leurs trois enfants. De plus, un juge a ordonné à la créatrice de quitter leur maison commune début juillet. Le couple s’est marié en 2004.