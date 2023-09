La Maison-Blanche veut former des jeunes aux métiers de l'environnement

La Maison-Blanche a lancé mercredi un programme de formation aux métiers de l'environnement, qui sera déployé pour sa première année en faveur de 20 000 jeunes Américains, selon un communiqué.

«Nous mobilisons aujourd'hui la prochaine génération de travailleurs de la transition énergétique et de la protection de l'environnement», a affirmé sur X, anciennement Twitter, le président américain Joe Biden.

Ce programme, reposant sur un décret présidentiel et baptisé «American Climate Corps», vise à engager ces jeunes dans des projets de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.

Il peut s'agir de prévenir des inondations en réhabilitant des zones humides en bord de mer, de développer les énergies renouvelables, de gérer des forêts ou de travailler sur l'efficience énergétique, détaille l'exécutif américain.

«Tous ces programmes seront des expériences rémunérées remplissant un certain nombre de critères communs, et ouvrant la voie à des opportunités professionnelles de qualité dans les secteurs publics et privés», selon la Maison-Blanche, qui ne donne pas plus de détails.

L'initiative a été bien reçue par certaines organisations non-gouvernementales, qui réclamaient un tel programme depuis un certain temps.

L'une d'elles, Evergreen, a salué un «grand pas vers l'offre de bons emplois pour les jeunes dans le secteur en pleine expansion des énergies propres».

Une autre, Sunrise, a estimé que «le chemin vers un "New Deal" vert devenait plus visible».

L'initiative peut rappeler, mais dans une proportion beaucoup plus modeste, le «Civilian Conservation Corps».

Ce programme, un pilier du «New Deal», l'immense plan de relance de l'ancien président Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930, a bénéficié à plusieurs millions de jeunes Américains sans emploi.

Il s'agissait pour ces jeunes hommes, en échange du gîte, du couvert et d'une rémunération fixe devant en partie être reversée aux familles, de participer à des chantiers de restauration et de développement des ressources naturelles.

Le «American Climate Corps», lancé dans un contexte économique et social beaucoup plus favorable, ne convainc pas tous les activistes.

«Un "Climate Corps" qui se concentre seulement sur la promotion des énergies renouvelables ne fait pas le boulot», a dénoncé dans un communiqué Keanu Arpels-Josiah, un organisateur de la récente Marche pour la fin des énergies fossiles.

Il appelle Joe Biden, qui d'ailleurs ne déteste pas être comparé à Roosevelt pour ses propres grands plans d'investissement, à utiliser plutôt ses pouvoirs règlementaires pour bloquer de nouveaux projets pétroliers et gaziers.