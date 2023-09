Le candidat du Parti Québécois (PQ) dans l’élection partielle de la circonscription de Jean-Talon, Pascal Paradis, assure être la bonne personne pour rencontrer les véritables enjeux auxquels font face ses concitoyens.

La candidature de M. Paradis n’a pas été de tout repos, alors que quelques jours après l’annonce de sa nomination, des controverses l’opposaient déjà à la Coalition avenir Québec.

«Ce sont les électeurs et les électrices de Jean-Talon qui devront déterminer ce qu’ils retiennent de tout ça, quel genre de gouvernement veulent-ils avoir, quel genre de façon de faire de la politique [veulent-ils avoir]», pointe-t-il d'emblée en entrevue à l'émission Le Bilan.

Les vrais enjeux

M. Paradis est heureux aujourd’hui d’avoir rejoint le PQ, avec qui il nourrit la vision d’un Québec souverain.

«Toujours, j’ai été souverainiste depuis mon tout jeune âge. Je le suis demeuré tout au long de ma vie», assure-t-il, «c’est ma conviction que le Québec peut et doit devenir un pays.»

Selon lui toutefois, ce n’est pas la question qui préoccupe le plus les électeurs.

«Je peux vous le dire, vraiment, la question actuellement du coût de la vie, du coût du panier d’épicerie, du coût de l’essence, du coût dû loyer, ça c’est partout dans la circonscription. Ça touche les étudiants, ça touche les aînés, ça touche les personnes en situation de vulnérabilité, les foyers à revenus plus modestes», détaille-t-il.

M. Paradis rappelle à cet égard que la première sortie du PQ à l’occasion de la partielle portait justement sur ces questions, et que c’est d’abord et avant tout sur ces enjeux qu’il souhaite travailler afin d’aider ses concitoyens s’il est élu.

«On amène des idées, puis les gens ont reconnu ça depuis un an. Ils ont vu la dernière campagne électorale, ils ont vu Paul St-Pierre Plamondon et la Parti Québécois arrivé avec vraiment une vision constructive des choses [...] et ça c’est quelque chose qui les tente beaucoup», assure le politicien.

Selon Pascal Paradis, les électeurs de Jean-Talon veulent un député capable de s’imposer: «est-ce qu’on va envoyer une 90e députée de la Coalition avenir Québec, ou on va envoyer un député péquiste qui va avoir une voix forte?»

Pour mieux connaitre les positions politiques de Pascal Paradis, écoutez son entrevue complète dans la vidéo au début de l’article.