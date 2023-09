Les autochtones de plus en plus présents dans l’économie du Québec

Les entreprises autochtones occupent une place de plus en plus importante dans l’économie québécoise, si bien qu’un forum qui se penche sur la question prenait place mercredi à Uashat, en Côte-Nord.

Le quatrième Cercle économique régional des Premières Nations réunis 200 participants. On y parle d’inclusion des Peuples autochtones dans l’économie québécoise et plus particulièrement, nord-côtière.

Le premier atelier, intitulé «développement durable et histoire à succès» a regroupé les dirigeants de trois grandes industries de la Côte-Nord qui ont témoigné de leur partenariat avec des compagnies ou des communautés innues.

Les cas de l’aluminerie Alouette et de Minerai de Fer ont démontré l’évolution des relations entre les compagnies et les Premiers Peuples, devenus au fil du temps des incontournables sur le plan du développement économique, particulièrement lorsqu’il est question d’exploitation des ressources naturelles.

ArcelorMittal a profité de l’événement pour annoncer qu’une des fosses de sa mine située près de Fermont sera exploité exclusivement par les Innus.

«Ce qui m’a frappé quand je suis arrivé ici, c’est qu’il n’y avait pas de compagnie innue qui était impliqué dans l’exploitation minière. L’idée est de créer une entreprise et aussi dédier une fosse spécifique chez nous qui va les aider dans l’apprentissage de l’exploitation minière», a indiqué le président d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Mapi Mobowano.

«Une opportunité est présentement sur la table pour la communauté», a souligné, pour sa part, le directeur de la Société de développement économique de Uashat mak Mani-Utenam, Ken Rock. «C’est la suite logique des efforts qu’on a mis pour intégrer graduellement l’économie. Encore aujourd’hui, quand on regarde les conditions socio-économiques dans les communautés, elles sont moins avantageuses que dans la population en générale.»

«Pourquoi les communautés autochtones ne pourraient pas être propriétaire d’une mine? » a quant à lui indiqué le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, en reprenant les propos de Mapi Mobowano. M. Picard voit d’un très bon œil le renforcement de la présence des Premiers peuples dans l’économie.

«Les ententes sur les impacts et bénéfices est en partie révolu. Les gens veulent vraiment agir comme de vrais partenaires et également contribué à leur propre développement. Je suis extrêmement confiant qu’on est sur la bonne voie. Au-delà de tout ça, c’est le vivre ensemble», a-t-il ajouté.