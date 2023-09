Manifestation contre l’identité de genre: «ça ne devrait pas avoir lieu»

Les manifestations et contre-manifestations sur l’identité de genre qui ont lieu mercredi à Montréal et à Ottawa montrent, d’une part, l’insécurité de la population face à la transsexualité et de l’autre, l’importance de créer un environnement inclusif pour tous les Canadiens.

• À lire aussi: Idéologie du genre à l’école: manif et contre-manif sur la colline à Ottawa

• À lire aussi: [IMAGES] Droits des trans: affrontements au centre-ville de Montréal

• À lire aussi: Vivre et laisser vivre: réflexions du Parti Québécois sur l’identité de genre et la diversité sexuelle

Alors que les deux groupes disent marcher pour la protection des enfants, le faussé qui sépare leur perspective continue de s’élargir.

«Ça ne devrait pas avoir lieu»

En entrevue sur les ondes de LCN, le directeur général d’Ensemble pour le respect de la diversité, Rafaël Provost, a dénoncé les discours employés par certains des manifestants, voyant des formes d’«intimidations» à l’égard des communautés 2SLGBTQI+.

«D’où vient cette haine-là, cette envie d’intimider et d’invalider les autres?» demande M. Provost qui croit que ce genre de manifestation «ne devrait pas avoir lieu».

Cette intolérance proviendrait de mouvements qui sont nés aux États-Unis et partagés sur les réseaux sociaux, déduit le directeur.

Aujourd’hui, il observe que cette haine a non seulement traversé la frontière américaine, mais également celle qui sépare le numérique du réel.

Rafaël Provost reste cependant catégorique: «peu importe la nature de l’intimidation, ça n’a pas sa place».

Un manque de sensibilisation

Selon M. Provost, les manifestations comme celles que nous avons vues à Ottawa et à Montréal proviendraient d’un manque de sensibilisation.

«Plus il va y avoir d’éducation, mieux qu’on va comprendre la diversité et la différence», soutient Rafaël Provost.

M. Provost déplore aussi que les propos sur l’identité de genre employés par les politiciens «vont d’un bord et de l’autre».

Pour lui, il serait préférable que la classe politique utilise des discours plus «uniformes».

L’organisme de M. Provost continue de faire des tournées dans les écoles pour «outiller» et «sensibiliser» les jeunes sur les causes 2SLGBTQI+.

***Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus***