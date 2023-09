Prix de l'essence: préparez-vous à payer plus cher à la pompe d'ici Noël

Les automobilistes, victimes des caprices du cartel du pétrole, n’auront pas de répit avant Noël.

« On est soumis à cette industrie-là, qui fait ce qu'elle veut. C'est pourtant un service dont on a besoin. On vit dans une société où avoir un véhicule, c'est une nécessité », déplore Bruno Malette, un résident de Repentigny découragé par les prix élevés de l’essence.

Mardi, Statistique Canada dévoilait que les prix de l’essence ont augmenté de 4,6 % par rapport au mois dernier au pays.

Au Québec, la composante Énergie de l’inflation, qui comprend l’essence, a augmenté de 3,7 % depuis un mois. Et la hausse risque de se poursuivre jusqu’à Noël.

« C'est inévitable. On n'a pas trop le choix quand le gaz monte. Moi je fais plus attention à mes déplacements depuis deux ou trois ans », commente pour sa part Alex, un installateur et réparateur d’installations de gouttières, rencontré dans une station-service de Repentigny.

La faute au cartel

« La hausse des prix est attribuable en grande partie à la réduction de production volontaire du cartel de l'OPEP+, plus principalement l'Arabie saoudite, qui a réduit d’un million de barils par jour. Les exportations russes aussi ont été diminuées de 300 000 barils par jour, et ça demeurera jusqu'à la fin de l'année », explique Marc-Antoine Dumont, économiste chez Desjardins.

Mais l’expert se veut rassurant. Après quelques mois, les prix devraient se stabiliser et même peut-être diminuer.

« C'est sûr que ça fait mal, ça va se refléter par des prix à la pompe plus élevés pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais quand on regarde les facteurs fondamentaux, ça pointe vers une baisse des prix », ajoute-t-il.

Des raffineries vont fermer

La pression à la hausse sur les prix va aussi provenir de facteurs bien canadiens, comme la fermeture pendant quatre à six semaines d’une importante raffinerie à Saint John, dans l'est du pays, ajoute Dan McTeague, analyste du prix de l’essence et président du regroupement Canadians for Affordable Energy.

« Ça va mettre une pression sur les prix. On parle de 300 000 barils et plus par jour en mois. En même temps, il y a une autre raffinerie dans l'est des États-Unis, à Philadelphie, qui va aussi fermer pendant quatre à six semaines. Cela va mettre un frein sur la production et, si la demande reste assez forte, ça va faire monter les prix pendant quelque temps », dit-il.