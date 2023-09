Partielle dans Jean-Talon: les députés de la CAQ mobilisés pour le porte-à-porte

La CAQ sort l’artillerie lourde dans Jean-Talon : les députés caquistes participent mercredi soir à une opération massive de porte-à-porte en vue de l’élection partielle du 2 octobre. La réunion hebdomadaire du caucus a même été annulée pour l’occasion.

• À lire aussi : Jean-Talon : la CAQ porte plainte contre Pascal Bérubé pour un courriel

Les élus de la CAQ se réunissent généralement en caucus le mercredi en fin de journée, mais cette réunion a été retirée de l’agenda cette semaine. Un appel à tous a été lancé par le parti à tous les députés pour aller prêter main-forte à la candidate pour la partielle dans Jean-Talon, Marie-Anik Shoiry, a appris TVA Nouvelles.

Selon le parti, la participation des élus à cette activité n’est pas obligatoire, mais « la réponse a été très bonne » et plusieurs députés devraient sillonner les rues de Jean-Talon mercredi soir. Des ministres seront également présents.

L’appel s’est étendu jusqu’aux employés politiques du parti, qui sont eux aussi mobilisés pour cette démonstration de force.

Ce déploiement massif de ressources pour faire campagne dans Jean-Talon survient au lendemain du dépôt par la CAQ d’une plainte auprès de la Commissaire à l’éthique contre le député péquiste Pascal Bérubé, qui s’est servi de son adresse courriel de l’Assemblée nationale pour solliciter l’aide de sympathisants péquistes pour l’élection partielle, ce qui contrevient au code d’éthique des élus.

Qualifiant cette plainte de « ridicule », Pascal Bérubé s’est défendu en accusant la CAQ de ne pas voir la poutre dans son propre œil. « Ceux qui se plaignent de [ce courriel] utilisent les ressources de l’État de façon considérable, des employés politiques, des limousines ministérielles [pour faire campagne dans Jean-Talon] », a-t-il observé.

Le PQ et la CAQ sont au coude-à-coude dans cette partielle, selon un sondage Léger qui les place respectivement à 32 % et 30 % des intentions de vote, loin devant QS (17 %) et le PLQ (16 %).