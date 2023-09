Séisme au Maroc : Rachid Badouri organise deux spectacles-bénéfice

Bouleversé par le séisme survenu au Maroc le 8 septembre, Rachid Badouri voulait absolument aider son pays d'origine. Parole tenue: l'humoriste ne propose pas un, mais bien deux spectacles-bénéfice dans le cadre de son initiative Nous pour vous.

Face à la tragédie au Maroc qui a fait plus de 2900 morts, Rachid Badouri avait eu le soulagement de voir sa famille et ses proches éviter le pire. Très émotif, il nous confiait en entrevue: «Je suis de tout cœur avec les Marocains. On se sent impuissant de l’extérieur, mais on vit ça avec eux. Je vais tout faire pour aider d’une manière ou d’une autre».

Cette aide prendra la forme de deux soirées spéciales organisées pour amasser des fonds pour les victimes du séisme. Les artistes contactés par Rachid Badouri ont vite accepté l'invitation pour apporter leur aide au peuple marocain.

Le 9 octobre, plusieurs humoristes monteront sur la scène de l’Olympia de Montréal pour apporter leur soutien au Maroc lors de cette soirée spéciale animée par Rachid Badouri: Laurent Paquin, Christine Morency, Eddy King, Anas Assouna, Neev Bensimon, Oussama Farès et Douaa Kachache.

Le 12 octobre à l’Olympia de Montréal, place à la musique dans une soirée mise de l'avant par Pollen Records avec MB, Loud, La Zarra, Lost, White-B, Rowjay, Souldia, Ya Cetidon, Capt. Gaza, Mikalya et 4Say. Charaf Bouregaa, directeur et associé chez Pollen Records, était d’ailleurs présent lors du séisme au Maroc.

Ces deux spectacles-bénéfice sont présentés dans le cadre de l’initiative Nous pour vous de Rachid Badouri, qui offre des spectacles dans le but d’aider les victimes de crises humanitaires depuis 2017.



Les billets pour ces deux spectacles seront en vente dès mercredi le 20 septembre à minuit au prix de 45 dollars. Des t-shirts seront également disponibles pour 35 dollars. Tous les profits seront remis à la Croix rouge canadienne.