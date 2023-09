Sept oeuvres d'art rendues aux héritiers d'un collectionneur juif tué par les nazis

Sept œuvres de l'artiste expressionniste autrichien Egon Schiele, dont certaines dans les collections du MoMA, ont été officiellement rendues mercredi aux héritiers d'un collectionneur juif tué par les Nazis dans le camp de concentration de Dachau en 1941, a annoncé le parquet de Manhattan.

Cette restitution représente une importante victoire pour les héritiers de Fritz Grünbaum, qui se battent en justice depuis des années pour recouvrer la possession de ses œuvres.

Selon le parquet, elles ont été «volontairement» rendues par les institutions qui les détenaient, «une fois que des preuves de leur vol par les Nazis leur avaient été présentées». Une cérémonie officielle de restitution est prévue à 19H00 GMT.

L'un des héritiers, le juge Timothy Reif, a félicité les autorités pour avoir «réussi à élucider des crimes perpétrées il y a plus de 80 ans».

Les sept œuvres avaient été «saisies» en 2023 par la cellule de lutte contre le trafic d'œuvres d'art du parquet de Manhattan, pour deux d'entre elles au Musée d'art moderne de New York (MoMA), mais aussi à la Morgan Library de New York, au Musée d'art de Santa Barbara (Californie), dans la collection Ronald Lauder et au sein du trust Vally Sabarsky, du nom du marchand d'art Serge Sabarsky, décédé en 1996, indique le parquet de Manhattan.

Les œuvres, des dessins d'Egon Schiele, figure de l'expressionnisme autrichien mort en 1918 à 28 ans, sont évaluées entre 780 000 et 2,75 millions de dollars et leur valeur totale dépasse les 9 millions de dollars, selon la même source.

Fritz Grünbaum, un artiste de cabaret juif autrichien était un grand collectionneur d'art qui possédait plus de 80 dessins de Schiele, et un critique du régime nazi. Il fut tué dans le camp de concentration de Dachau en 1941.

La justice américaine a repris l'un des arguments clés des héritiers. Capturé par les Nazis en 1938, Grünbaum avait été contraint de signer à Dachau une procuration en faveur de son épouse, Elisabeth. Elle-même avait été ensuite obligée de remettre toute la collection aux autorités nazies, avant d'être déportée et tuée au camp de concentration de Maly Trostinec, près de Minsk, dans l'actuel Bélarus.

Les œuvres étaient réapparues sur le marché de l'art dans les années 1950, d'abord en Suisse, puis revendues sur la place new-yorkaise.

Un magistrat new-yorkais avait déjà donné gain de cause en 2018 aux héritiers Grünbaum, et ordonné la restitution de deux œuvres de Schiele, en écrivant dans son jugement qu'«une signature sous la menace d'une arme à feu» ne pouvait avoir aucune valeur.