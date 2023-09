Une influenceuse critiquée pour avoir caché les «laids» panneaux de sortie d’urgence à son mariage

Une influenceuse de mode a été vivement critiquée pour avoir caché les panneaux rouges lumineux indiquant les sorties d’urgence avec des plaques dorées pour ne pas ruiner ses photos et vidéos.

«Imagine investir dans un bon photographe [qui peut retirer les détails non voulus] au lieu de briser les codes de sécurité [...] Vraiment sans mots – et je te promets, les sorties d’urgence ne sont pas un gros problème», a indiqué Madison Anne, une photographe et vidéographe, dans une vidéo qui a atteint plus de 4,6 millions de vues sur TikTok en quelques jours.

Cette dernière réagissait aux images du mariage de l’influenceuse de mode Bridget Bahl, directrice créative pour la marque The Bar, qui aurait choisi de cacher les «laids» panneaux lumineux indiquant la sortie d’urgence, lors de son récent mariage avec le chirurgien plastique Michael Chiodo à New York, a rapporté le New York Post mercredi.

À la place, elle aurait fait installer des panneaux dorés, sur lesquels on pouvait apercevoir le mot «exit» («sortie» en anglais), mais de façon bien moins visible dans la salle de réception édouardienne du luxueux hôtel The Plaza.

Pour plusieurs internautes, le couple a été égoïste en faisant passer l’esthétique devant la sécurité.

«Moi, comme invité à un mariage qui périt dans un feu parce que je ne pouvais pas trouver la sortie (mais c’est correct parce que la salle de réception était décorée avec goût)», a ironisé une première internaute.

«Comme c'est égoïste! Ne pas penser à la sécurité des autres. Il suffit de le photoshoper! C’est rouge et grand pour les malvoyants aussi», a réagi une seconde, dans les commentaires.