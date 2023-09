Une livreuse d’Amazon mordue par un énorme serpent à sonnette

Une livreuse d’Amazon se retrouve dans un état grave après avoir été mordue par un serpent à sonnette très venimeux.

La jeune femme de 21 ans déposait un colis, lundi, sur le porche d’une résidence de Palm City en Floride quand l’énorme reptile s’est attaqué à elle, rapporte le New York Post.

Malgré sa taille imposante, la livreuse n’a pas vu le reptile enroulé sur lui-même près de la porte d’entrée.

Capture d'écran CNN

Il s’agit d’un Diamondback de l’Est ou Crotale diamantin de l'Est, le plus grand serpent venimeux des États-Unis qui peut mesurer jusqu’à 2,4 m (8 pi) de long, toujours selon le New York Post. Il serait très commun dans la région, précise le bureau du shérif de Martin County sur Facebook.

La jeune femme a été mordue à l'arrière de la jambe juste au-dessus du genou. Tout de suite, elle s’est sentie mal. Elle a appelé le 911. Elle a été localisée grâce au GPS de son téléphone, précise le bureau du shérif.

Elle a été transportée d’urgence au centre hospitalier. Elle est dans un état critique, mais stable, informe CNN.