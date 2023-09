Agression à coup de canne en métal dans Saint-Roch: «La seule solution» plaide l’accusé

« C’était la seule solution. » Si Patrick Toussaint a violemment frappé un jeune homme sur le côté du crâne avec une canne lors d’un enterrement de vie de garçon à l'issue dramatique, c’est parce qu’il craignait pour son ami qui avait déjà subi une blessure à la tête plus tôt cet été-là.

• À lire aussi: Procès pour l'agression rue Saint-Joseph: une plaque et des vis dans le crâne de la victime

• À lire aussi: [VIDÉO] Agressions sur Saint-Joseph: l'une des présumées victimes raconte les gestes déplacés de l'accusé

• À lire aussi: [VIDÉO] Attaque sur Saint-Joseph: un soir de fête qui aurait fini en agressions

L’homme de 40 ans accusé de voies de fait graves pour le coup de canne qu’il a asséné à la tête d’un jeune homme dans la nuit du 10 au 11 septembre 2022 a reconnu jeudi avoir voulu neutraliser Félix Bouchard-Jean.

Ce dernier tentait alors de s’en prendre à Martin Roussin-Bizier, qui aurait agressé sexuellement deux jeunes femmes dans les instants précédents.

Photo Pierre-Paul Biron

« J’ai eu peur pour Martin parce que pendant cet été-là, il a eu un gros accident de motocross. Il a fait une grosse commotion, sa deuxième », a témoigné Patrick Toussaint, à propos de celui qui est son cousin et dont il est très proche, « comme mon frère », dit-il.

« J’ai seulement réagi pour le protéger. J’avais peur qu’il lui arrive quelque chose, j’avais peur pour sa sécurité. »

Panique

Et une fois la menace neutralisée, pourquoi être parti en courant avec Roussin-Bizier et le troisième homme qui les accompagnait, lui a demandé son avocate, Me Marie-Josée Jobidon ? Et pourquoi se débarrasser de la canne utilisée pour frapper l’homme ?

« J’ai vu le sang par terre, je panique, je vois des gens s’en venir en courant. J’étais vraiment effrayé », a confié l’accusé, menuisier de profession.

« Je venais de frapper quelqu’un, j’ai eu peur que quelqu’un voie que j’ai la canne. [Je l’ai lancée] pour ne pas me faire agresser, parce que j’ai peur. »

La canne, d’ailleurs, ne faisait pas partie du déguisement de femme que Martin Roussin-Bizier portait pour son enterrement de vie de garçon, comme on l'a mentionné dans les jours suivant l’agression.

Capture d’écran – Vidéo déposée en preuve

Elle servait plutôt à Patrick Toussaint, blessé à la cheville et en attente d’une chirurgie à ce moment-là.

« La seule solution »

Cette blessure à la cheville est en outre ce qui aurait empêché l’homme d’agripper ou de retenir Félix Bouchard-Jean plutôt que de le frapper à la tête, selon sa prétention.

« Il n’était pas à ma portée. Et je ne pouvais pas courir, j’ai du mal. »

« Pourtant, vous faites plusieurs pas, vous prenez votre canne par l’embout, la canne monte au-dessus de votre tête, [...] la décision que vous prenez à ce moment, c’est quoi », lui a demandé le procureur de la Couronne, Me Juan Manzano, faisant remarquer que la victime se retrouvait à « trois contre un » à ce moment.

Capture d'écran tirée d'une vidéo

« C’est de le frapper. [...] Étant donné qu’il n’était plus à ma distance, c’était la seule solution », a plaidé Patrick Toussaint, qui dit être parvenu à quitter les lieux en courant après avoir jeté sa canne derrière une clôture « à cause de l’adrénaline ».

Party « qui ne lève pas »

Le témoignage du premier accusé jeudi a permis de mieux connaître l’itinéraire de l’enterrement de vie de garçon de Martin Roussin-Bizier.

Après un après-midi passé aux Galeries de la Capitale pour du magasinage en vue du mariage prévu à la fin septembre, le groupe a pris un verre dans un restaurant-bar, avant d’aller manger au Québec Broue. Ont suivi des visites dans deux bars de danseuses, avant un retour à l’hôtel.

Se sentant coupable parce que « le party n’avait pas levé », Patrick Toussaint a proposé de retourner dans les bars du secteur Saint-Roch.

C’est là que seraient survenues les deux agressions sexuelles reprochées à Martin Roussin-Bizier et l’altercation qui a envoyé Félix Bouchard-Jean à l’hôpital, gravement blessé à la tête.

Les avocates de Roussin-Bizier ont indiqué jeudi qu’elles auraient également une défense à présenter. Le procès, qui a débuté lundi, doit se poursuivre vendredi ainsi que mardi prochain.