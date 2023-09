Une Québécoise qui aime voyager s’est retrouvée avec un étrange problème sur les bras, alors que les guichets automatiques du pays n’acceptaient plus les cartes de crédit et de débit ayant un NIP à cinq chiffres.

Lisette explique à l’émission «À vos affaires» que sa carte de crédit était une carte Desjardins.

Elle s’interroge ainsi: «Quel est le chemin le plus facile et le moins coûteux pour récupérer l’argent quand on est en voyage, pourquoi on n’a pas tous des NIP à quatre chiffres?»

Simon Philibert note que chez Desjardins, les nouvelles cartes de crédit ont en effet toutes un NIP à cinq chiffres, mais indique qu’il y a toutefois une solution pour trouver un guichet automatique autorisant ces NIP.

«Vous devez vous assurer d’utiliser un guichet automatique du réseau PLUS. C’est l’équivalent en quelque sorte du réseau Interac au Canada», explique-t-il.

Pour tous les détails, écoutez la réponse complète de Simon Philibert dans la vidéo ci-dessus.