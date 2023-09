«Bêtement riche»: tous contre Wall Street

Vous souvenez-vous de l’histoire de la hausse faramineuse des actions de GameStop? Paul Dano, Shailene Woodley, Seth Rogen, Sebastian Stan et America Ferrera donnent vie à cette histoire rocambolesque qui met de bien bonne humeur.

En anglais, le titre Dumb Money évoque une expression utilisée par les investisseurs institutionnels, dont les courtiers de fonds commun de placement et autres spéculateurs aguerris, pour qualifier les particuliers qui jouent en bourse. Dumb Money, c’est, si l’on traduit littéralement, de « l’argent idiot », des dividendes touchés par hasard, par accident. Car les spécialistes de Wall Street, spéculateurs qui font – et surtout défont – l’économie mondiale, sont le Smart Money, l’argent intelligent et stratégique... qu’importe qu’il cause des faillites et des mises à pied.

Dans ce contexte, en 2021, Roaring Kitty (Paul Dano), surnom de Keith Gill signifiant « chaton rugissant », officie sur Reddit et YouTube. Ce particulier boursicoteur qui enregistre des vidéos dans son sous-sol s’aperçoit que l’action de GameStop est sous-évaluée. Il décide d’en acheter alors que plusieurs spéculateurs (incarnés par Seth Rogen et Nick Offerman) ont parié sur la baisse du titre... et la faillite de la compagnie.

Comme il bénéficie d’un auditoire relativement large (les Américains moyens sont incarnés par America Ferrera, Anthony Ramos, Talia Ryder et Myha'la Herrold tandis que Shailene Woodley tient le rôle de l’épouse de Keith), les achats de l’action de GameStop se multiplient, causant une hausse exponentielle du titre de 1500 % qui, de moins de 5 $ en vaut bientôt 483. On s’en doute bien, Wall Street se mobilise afin de faire taire et surtout de mettre sur la paille ce chaton rugissant qui dérange.

Avec beaucoup d’intelligence, les scénaristes Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo ont conservé le ton humoristique, cynique et grinçant de The Antisocial Network, l’ouvrage de Ben Mezrich (oui, c’est lui l’auteur de Le réseau social, brillamment adapté au cinéma par David Fincher) qui a servi de point de départ. Derrière la caméra, Craig Gillespie (Moi, Tonya, mais aussi l’excellente série Pam & Tommy) officie avec un enthousiasme communicatif – et a pensé à Cardi B, Reem, Nicki Minaj et Drake en trame sonore – qui rappelle The Big Short : Le Casse du siècle ou Le loup de Wall Street et dont on ressort énergisé... et rugissant.

Bêtement riche prend l’affiche à Montréal dès le 22 septembre avant d’être présenté dans les cinémas à travers la province le 29 septembre.

Note : 3 sur 5