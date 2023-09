Bientôt possible de prédire le risque d’avoir la COVID longue?

De nouvelles études font maintenant un lien entre la COVID longue et les microbes de l’intestin.

La Dre Émilia Liana Falcone, directrice de la clinique de recherche IRCM post-COVID-19, explique que lorsque les gens sont infectés à la COVID-19, il y a une perturbation du microbiote, la communauté de bactéries dans les intestins.

«On remarque, et des études l’ont déjà démontré, que chez les gens qui ont la COVID-19, cette perturbation persiste encore. On a bien vu que nos patients qui avaient une COVID longue plus sévère avec des atteintes neurologiques avaient effectivement cette perturbation du microbiote», résume-t-elle.

Elle précise que cette perturbation est associée à une perméabilité augmentée de l’intestin, ce qui pourrait vouloir dire que certaines molécules de l’intestin peuvent passer vers la circulation sanguine pour potentiellement causer des effets et contribuer à la COVID longue.

La Dre Falcone précise donc qu’il existe une possibilité que des individus qui ont un microbiote plus sensible soient plus susceptibles d’avoir la COVID longue.

«Il y a aussi l’enjeu que certains individus ont un microbiote qui se rétablit plus rapidement, ça peut être un facteur relié au patient», dit-elle.

La Dre Falcone explique que grâce à plusieurs études longitudinales il pourrait éventuellement être possible de prédire si une personne risque d’avoir la COVID longue.

Elle prévient aussi que la COVID longue peut survenir n’important quand après une infection au virus de la COVID. Même si une personne a contracté deux fois la COVID sans effets secondaires, il est possible qu’à sa troisième infection, la COVID longue s’installe.

«On sait, le plus qu’on a de réinfections, le plus on augmente nos chances de développer la COVID longue», explique-t-elle.