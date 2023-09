Chiens dangereux: la preuve est close au procès de Patrick Houle

Le procès de Patrick Houle, cet homme qui a été accusé de négligence criminelle après que ses chiens se soient échappés de leur enclos et aient blessé deux femmes en 2021, s’est poursuivi jeudi pour une quatrième et dernière journée au palais de justice de Sherbrooke.

Rappelons que l’homme fait face à deux chefs d’accusation pour des événements survenus le 31 août 2021 à Val-des-Sources alors que ses chiens se seraient échappés de l’enclos de l’entreprise Magnésium Technologies Recycles causant des blessures à deux femmes qui circulaient sur la piste cyclable du secteur Saint-Barnabé.

La preuve est maintenant close.

L’accusé a témoigné pendant plus de quatre heures pour ce procès. Il a partagé un récit souvent décousu et qui contredisait la majorité des témoignages entendus depuis le début des audiences, notamment sur la présence ou non des chiens sur la piste cyclable, les avis reçus concernant la présence des chiens ou même ses propres déclarations sur un document légal lié aux événements du 31 août 2021.

L’impatience du juge Conrad Chapdelaine se lisait sur son visage, tout comme sur celui du procureur Me François Houle.

Ce dernier a d’ailleurs demandé à Patrick Houle durant son contre-interrogatoire : «Selon vous, combien de gens cette semaine ont dit la vérité?»

«Honnêtement, peut-être un témoin sur 10 a dit la vérité depuis le début du procès», a répondu l’accusé.

Patrick Houle reconnaît les blessures des victimes, mais rejette la négligence dont il est accusé et réfute l’idée que ses chiens soient agressifs.

La Défense a fait témoigner cinq autres témoins, dont un expert canin, Carl Girard. Lors de son évaluation, 100 jours après les événements, il n’a décelé aucune agressivité chez les bêtes.

Il a toutefois avisé M. Houle que de conserver une meute familiale composée d’une mère et ses quatre chiots n’était pas recommandé, puisque les bêtes deviennent plus facilement excitées.

Les plaidoiries se dérouleront le 6 octobre prochain.