Cindy Crawford fait de rares confidences sur son mariage passé avec Richard Gere

Cindy Crawford a évoqué son mariage avec Richard Gere.

Lors de sa nouvelle série documentaire sur Apple TV+, The Super Models, la star de 57 ans a évoqué sa relation passée avec l'acteur de Pretty Woman, aujourd'hui âgé de 74 ans. «Au début d'une relation, quand on est une jeune femme, on se dit : "Tu aimes le baseball? J'aime le baseball. Tu aimes vraiment le bouddhisme tibétain? Ça pourrait me plaire. Je vais essayer"», a déclaré la top model, en référence à la pratique religieuse de Richard Gere.

Photo d'archives, Getty Images via AFP

Cindy Crawford, qui avait 22 ans lorsqu'elle a rencontré le comédien, a ajouté: «Vous êtes prête à vous adapter à la personne dont vous êtes amoureuse». Le couple s'est marié à Las Vegas en 1991. Ils ont annoncé leur séparation trois ans plus tard.

«Il était plus âgé, donc j'étais dans un cercle différent, et je ne faisais plus les mêmes choses liées à la mode», a déclaré le mannequin.

Cindy Crawford avait déjà parlé de ce mariage de courte durée au magazine Porter en 2015, expliquant qu'elle et l'acteur de Just Married (ou presque) «ne passaient pas assez de temps ensemble».

La mannequin a ensuite épousé son mari actuel, Rande Gerber, en 1998. Ils ont deux enfants, Kaia, 22 ans, et Presley, 24 ans. Richard Gere est quant à lui marié à la publicitaire espagnole Alejandra Silva. Le couple s'est dit «oui» en 2018.

The Super Models, qui est sorti le 20 septembre sur Apple TV+, se penche sur les carrières des mannequins emblématiques Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista et Christy Turlington.