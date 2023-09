De plus en plus d’étudiants internationaux à Rimouski

Les étudiants internationaux sont de plus en plus nombreux à choisir Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, pour les études universitaires et collégiales.

À l’Université du Québec à Rimouski, on compte 954 étudiants internationaux à l’automne. Il s’agit d’une augmentation de près de 47% par rapport à l’an dernier, soit 304 élèves de plus.

La majorité des étudiants internationaux proviennent de la France et du continent africain. Plusieurs proviennent de la Guinée, du Sénégal, de l’Algérie du Cameroun et de la Côte-d’Ivoire.

L’an dernier, Québec a annoncé que les étudiants internationaux qui s’inscrivent en dehors de Montréal et qui suivent une formation dans un secteur d’emploi sont jugés comme prioritaires par le gouvernement.

Par exemple, les étudiants dans les technologies de l’information, le génie, la santé ou l’éducation allaient payer les mêmes frais de scolarité que les tous les Québécois.

«Il y a les efforts de recrutement, il y a aussi les mesures mises en place par Québec, a commenté François Deschênes, recteur de l’UQAR.

Il faut être capable de les accompagner, qu’ils s’acclimatent, s’habituent à nos façons d’enseigner aussi. Il y aura un accompagnement vers la réussite qui sera enrichie au cours des prochains mois».

Le même constat est sensiblement fait au Collège de Rimouski qui comporte le Cégep, l’Institut maritime et le Centre matapédien d’études collégiales. Cette année, on compte plus de 216 étudiants internationaux, contre 119 l’an dernier et 101 en 2021.

Le collège a rappelé que les résidences étudiantes affichent complet. En d’autres mots, il n’y a plus marge de manœuvre pour aider les autres établissements, comme l’UQAR et le Centre de Formation Rimouski-Neigette.

«On ose espérer qu’ils aient tous trouvé quelque chose de durable, parce que l’hiver s’en vient. Espérons qu’on n’aura pas de désinscription par des personnes qui sont finalement sans (logement)», a ajouté François Deschênes.

Autant à l’UQAR qu’au Collège, on recense également une hausse des inscriptions pour tous les étudiants. Dans les deux cas, on parle d’une augmentation de 4%.