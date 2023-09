Des accusations de violence conjugale contre un des présumés «pédobusters»

Le présumé chasseur de pédophile, Joey Chartrand, était de retour devant le tribunal, mercredi. Il est détenu depuis lundi dernier, mais dans un tout autre dossier, car il serait impliqué dans un dossier de violence conjugale.

C’est un Joey Chartrand très émotif qui s’est adressé à la cour mercredi après-midi, à l’amorce de son enquête sur remise en liberté. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est qu’il s’agit du Gatinois qui était à la tête du mouvement des pedobusters qui avait tenu le Québec en haleine l’hiver dernier.

L'homme fait d’ailleurs face à 15 chefs d’accusation dans le dossier de chasse aux présumés pédophiles. Il fait maintenant face à 4 nouveaux chefs d’accusation, soit de harcèlement, voies de fait armées, voies de fait par étranglement et menaces.

Les incidents se seraient produits lors de fin de semaine et à d’autres occasions antérieures, toujours contre la plaignante. À tour de rôle, la Couronne et le juge Richard Meredith ont émis des inquiétudes face à la remise en liberté de l’accusé en raison notamment des menaces de nature homicidaire et suicidaire qu’il aurait faites envers la présumée victime et ses enfants.

Une recommandation commune de la défense et de la procureure de lui imposer un bracelet anti- rapprochement a aussi été émis.

«On considère que les garanties qui ont été présentées ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité de la plaignante. Par contre, à la fin de l’audition, il y a eu peut-être une ouverture à un bracelet anti-rapprochement», a martelé la procureure de la Couronne, Me Marie-Josée Genest.

La défense s’est abstenue de commentaire pour le moment. Le dossier reviendra en cours vendredi pour l’évaluation de son éligibilité à recevoir le bracelet anti-rapprochement. Le juge devra rendre sa décision par la suite.

Avec la collaboration d'Élizabeth Dubé, TVA Gatineau