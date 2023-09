Des employés d’Air Canada victimes d’une fuite de données

Des employés d’Air Canada ont été victimes d’une fuite de données, mais les opérations aériennes n’ont pas été touchées par l’incident, assure l’entreprise.

« Un groupe non autorisé a brièvement eu accès, et de façon limitée, à un système interne d’Air Canada ayant trait à quelques renseignements personnels de certains employés et à certains dossiers », a indiqué Air Canada par communiqué mercredi.

D’après l’entreprise, les systèmes d’opération aérienne n’ont pas été touchés.

« Nul n’a eu accès à quelque renseignement que ce soit au sujet des clients », soutient le transporteur.

Information interne

Air Canada dit avoir « communiqué avec les personnes dont les renseignements personnels ont été touchés, de même qu’avec les autorités compétentes ».

Interrogée par Le Journal, jeudi matin, Air Canada a refusé de dire combien de Québécois sont touchés ni quelles informations ont pu être subtilisées.

« L’information personnelle concernée était strictement interne et ne concernait pas les opérations ni les clients. Pour ne pas faire le jeu du groupe impliqué, nous limitons donc nos commentaires à notre déclaration publique d’hier », s’est contenté de dire son porte-parole Christophe Hennebelle jeudi matin.

De son côté, le Commissariat à la Protection de la Vie Privée du Canada (CPVP) a confirmé au Journal avoir été mis au courant.

« Le 15 septembre, le Commissariat a reçu de la part d’Air Canada une déclaration d’atteinte à la vie privée qui fait actuellement l’objet d’un examen en vue d’établir la marche à suivre», a indiqué son porte-parole Tobi Cohen.

« Nous n’avons pas d’autres renseignements à communiquer pour le moment », a-t-il conclu.