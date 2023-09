Deux ados américains accusés d'avoir renversé et tué délibérément un cycliste

Deux adolescents américains accusés d'avoir renversé et tué délibérément un cycliste, l'un filmant même le tout depuis leur voiture, ont comparu pour la première fois devant un tribunal jeudi.

Les images insoutenables tournées au portable, qui ont circulé sur Internet et créé la polémique, montrent le véhicule foncé sur la victime, Andreas Probst, 64 ans, un policier retraité qui faisait du vélo.

Sur cette vidéo, on peut entendre l'un des adolescents dire «dégomme-le», selon la presse locale.

Heurté par l'arrière, le cycliste a percuté le pare-brise avant de toucher terre tandis que la voiture s'éloignait.

Jesus Ayala, 17 ans, suspecté d'avoir été au volant, et Jzamir Keys, 16 ans, qui était passagers et a filmé le drame qui s'est déroulé en août dans le Nevada, ont été inculpés de meurtre, coups et blessures ainsi que de tentative de meurtre et seront jugés en tant qu'adultes.