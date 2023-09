EN VIDÉO | Un golfeur perd son sang-froid et cause une étrange scène

Une vidéo publiée sur TikTok est devenue virale après qu'un «Karen sur le terrain de golf» a perdu son sang-froid avec ses compagnons de jeu.

La vidéo débute alors qu’un homme se dispute avec des personnes sur le parcours. La scène prend toutefois rapidement une étrange tournure, lorsqu’il enlève agressivement son chandail, dans un geste de défi à ses opposants.

«Vous voyez ça?», crie-t-il en se désignant lui-même. «Ça, c'est un homme qui est allé au paradis, alors si vous voulez mettre Dieu à l'épreuve, venez le faire!».

La scène de démonstration de puissance semble avoir porté fruit, puisque les autres golfeurs n’ont pas tardé à quitter les lieux, non sans s’être interrogés sur l’état mental de l’homme, qui répète: «je suis allé au paradis.»

Photo tirée de TikTok | kennethdavis8680

Un utilisateur de TikTok prétendant faire partie du groupe de golfeurs stupéfaits a apporté quelques éclaircissements sur ce qui a conduit à cette étonnante confrontation.

«Ok, j'étais dans l'une des voiturettes de golf», a expliqué l'utilisateur @yerrrrr dans les commentaires.

«L'une des filles a frappé sa balle un peu près de lui et nous avons roulé pour qu'elle puisse la frapper à nouveau. Il a alors attrapé la balle et a dit "oh non, c'est pas vrai ! C'est ma balle maintenant, salope!". Mais c'était une balle spéciale pour elle, alors elle voulait le récupérer».