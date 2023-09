Le Canada ne possèderait pas le type d’armes recherchées par l’Ukraine, ce qui limiterait ses capacités à envoyer du matériel militaire aux troupes de Volodymyr Zelensky.

C’est ce qu’avance le brigadier général à la retraite, Gaston Côté, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«Au niveau des armements certainement on n’a pas grand-chose à offrir parce que ce que le président Zelensky recherche, ce sont des armes de longue portée et avec une grande précision, explique-t-il. Ce sont deux systèmes d’armes que nous n’avons pas. On ne peut pas donner ce qu’on n’a pas.»

Selon lui, le Canada pourrait potentiellement tout de même envoyer des armes en les achetant aux États-Unis pour les donner directement à l’Ukraine.

«On a déjà fait ça donner des armes de défense aérienne à l’Ukraine alors que ces armes-là n’ont fait que passer parce qu’on les a achetés directement des États-Unis pour être livrées en Ukraine», continue-t-il.

La Pologne cesse ses envois

La Pologne a également annoncé cette semaine qu’elle allait cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine.

M. Côté croit que cela pourrait être dû à des délais dans la réception d’armes.

«Il y a peut-être des éléments qu’on ne possède pas présentement pour porter un jugement là-dessus, dit-il. Les Polonais ont envoyé 300 chars d’assaut à l’Ukraine pour renforcer leurs capacités défensives. Ce don-là était fait basé sur le fait que la Pologne était sensée toucher les fameux chars d’assaut M1 Abrams, et à mon avis, présentement c’est peut-être ce qui cloche sur le plan de réellement refaire leur arsenal.»

«Un des arguments que la Pologne a mentionné, c'est qu'ils sont justement à refaire leur capacité opérationnelle et de modernisation de leurs équipements, continue-t-il. Alors tout ça semble un peu être sur la touche, parce qu’on attend encore des décisions concernant les M1 et les F16.»

Le brigadier général à la retraite ne croit cependant pas que le fait que ces armes ne seront pas envoyées mettra en péril la contre-offensive de l’Ukraine.

