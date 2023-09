«Euphoria» : la cause du décès de l'acteur Angus Cloud révélée

Angus Cloud, connu grâce à son rôle dans la série Euphoria, est décédé d’une surdose accidentelle après avoir ingéré un cocktail de plusieurs drogues, selon un rapport du coroner rendu public jeudi.

Un mélange mortel de fentanyl, de méthamphétamines, de cocaïne et de benzodiazépines a été retrouvé dans le système de l’acteur de 25 ans, a confirmé le bureau du coroner. L’étoile montante de la télévision américaine s’est éteinte en juillet à sa résidence familiale située à Oakland, en Californie.

Ses proches ont confié qu’Angus avait du mal à vivre avec la mort de son père. Sa famille a affirmé dans un communiqué publié peu de temps après sa mort que l’acteur avait plusieurs problèmes de santé mentale qui le grugeaient.

Sa mère, Lisa, a affirmé le mois dernier qu’elle ne croyait pas que son fils s’était enlevé la vie.

« Sa souffrance était réelle, a-t-elle écrit dans un long message sur Facebook. Il a donné et reçu tellement d’amour. Son travail dans “Euphoria” est devenu une lanterne pour les jeunes de sa génération et a ouvert une discussion autour de la compassion, de l’amour, de la loyauté et de l’acceptation de soi. »

Cette dernière a confié que son fils l’avait prise dans ses bras la soirée de sa mort après lui avoir promis de l’aider financièrement.

La mort d’Angus Cloud a pris tout le monde par surprise puisqu’on le voyait comme une des futures vedettes d’Hollywood. Celui qu’on a découvert sur la rue est rapidement devenu l’une des personnalités favorites des admirateurs de la série Euphoria grâce à son interprétation de Fezco, un vendeur de drogue au cœur d’or.

D'après les informations d'NBC News